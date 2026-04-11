3 delineados ideales para ojos grandes y marrones que resaltan tu mirada y son tendencia

Si tienes ojos grandes y marrones, elegir el delineado correcto puede hacer toda la diferencia en cómo luce tu maquillaje. La clave para resaltar tu mirada y hacer lucir tus encantos es equilibrar el tamaño del ojo, resaltar el color natural y mantener una estética elegante y femenina. Como sabemos que siempre quieres lucir bien, aquí traemos para ti 3 delineados que funcionan perfecto; son fáciles de adaptar para el día a día y son maravillosos para ocasiones especiales.

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Los 3 delineados ideales para ojos grandes y de color marrón

Prepara tu maquillaje y pon mucha atención, que estos 3 delineados te ayudarán a lucir divina en tu día a día:



Delineado cat eye suave

Este funciona bien en los ojos grandes; lo ideal es que mantengas el trazo delgado en el lagrimal y ligeramente más grueso hacia el final, creando el efecto de un “ala” sutil. Recuerda, es importante evitar exagerar el grosor para no “cerrar” demasiado la mirada.

|Crédito: Pinterest @nobody

Delineado difuminado

Este te ayudará a que tus ojos se vean ligeramente menos abiertos, pero a la vez es ideal para aquellas personas que buscan un look más suave y romántico. Se logra con la ayuda de un lápiz o sombra oscura difuminada en la línea de las pestañas. Tip: Recuerda que los tonos café o bronce hacen que los ojos marrones brillen más.

|Crédito: Pinterest @Sanzclarissa

Delineado inferior sutil

A diferencia de lo que muchos llegan a creer, sí se puede delinear la parte inferior del ojo. Usa un trazo ligero y difuminado para no saturarlo y dar profundidad sin endurecer la mirada. Puedes poner un poco de iluminador en el lagrimal para dar un efecto más fresco y juvenil a tu mirada.

|Crédito: Pinterest Micropigmentación Barcelona

¿Qué evitar si tienes ojos grandes?

La clave está en evitar líneas demasiado gruesas y usar delineado de tonos oscuros en el contorno de tu ojo. Ten mucho cuidado con el exceso de producto. No se trata de cambiar tus ojos, sino de potenciar su belleza natural.