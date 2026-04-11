Quién es la mamá de Kimberly Loaiza: su salud y el apoyo de Kenia Os

Los nombres de Kimberly Loaiza y Kenia Os han vuelto a estar juntos en el centro de la escena. Tras una amistad rota por cuestiones de negocios, un gesto de la novia de Peso Pluma para con la madre de la esposa de Juan de Dios Pantoja ha sorprendido a los internautas.

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Mary Martínez es la madre de Kimberly Loaiza y desde febrero pasado vienen atravesando problemas de salud. Actualmente, se encuentra internada y su familia dio inicio a una colecta para afrontar los gastos hospitalarios, punto desde donde se desprende una de las polémicas del momento.

¿Qué problema de salud tiene la madre de Kimberly Loaiza?

Fue en febrero de este año que la madre de Kimberly Loaiza comenzó a padecer síntomas como de una gripe pero todo se complicó cuando desarrolló abscesos que le ocasionaron una infección en su cuerpo.

Mary Martínez tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y, tras sufrir un infarto y estar técnicamente muerta durante 10 minutos, fue reanimada y quedó internada en terapia intensiva. Su familia aguarda por su recuperación pero no lejos de algunas polémicas.

¿Qué hizo Kenia Os que sorprendió a los internautas?

Mientras la madre de Kimberly Loaiza se encuentra internada, su hermana Steff Loaiza abrió una colecta en GoFundMe con el fin de reunir más de 5 millones de pesos para poder cubrir los gastos hospitalarios. En este marco, Steff reveló que la creadora de contenido no ha apoyado lo suficiente ni ha visitado a su madre, dejando entrever que estaría siendo manipulada por Juan de Dios Pantoja.

En este marco, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han asegurado que acordaron pagar el 50% de los gastos de internación pero ocurrió algo que ha sorprendido a todos. Fue Kenia Os la que donó 1.5 millones de pesos a la causa, algo que no solo fue muy bien recepcionado por Steff Loaiza.

El aporte de Kenia Os tomó el protagonismo ya que se encuentra distanciada de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja desde el año 2018. Los tres eran socios en el grupo Jukilop pero decidieron distanciarse cuando la novia de Peso Pluma no aceptó un contrato laboral que le parecía injusto. Ahora, su aporte económico por la salud de Mary Martínez abre un nuevo capítulo en la historia y despierta muchas conjeturas.