5 ideas de corte bob en capas que mejor le va al pelo rizado, no perderás volumen ni definición

Si tienes el pelo rizado y estás pensando en un cambio de look, el corte bob puede ser una excelente opción, especialmente si lo combinas con capas ya que con este tipo de diseño te ayudará a darle movimiento a tu melena y evitar que se vea pesada.

Aunque te parezca un corte arriesgado porque piensas que con esta longitud el cabello se esponjará fácilmente, debes de saber que la clave está en adaptar el corte al tipo de rizo, la densidad y la cantidad de volumen que naturalmente tiene el cabello, por eso a continuación te dejamos algunas ideas de corte bob que te ayudarán a decidir que tipo de estilo quieres.

5 ideas de corte bob en capas que mejor le va al pelo rizado

1.- Bob rizado en capas suaves

Si piensas en experimentar un corte radical como el bob pero tienen miedo a que luzca esponjado, puedes optar por este tipo de corte que llegue el largo a la altura de la mandíbula o ligeramente debajo de ella, mientras que las capas pueden distribuirse suavemente con este tipo de corte reflejaras visualmente una figura equilibrada.

2.- Bob corto con capas definidas

Si eres de las que busca un cambio de look más atrevido, un corte bob corto puede quedar espectacular ya que con este estilo los rizos pueden definirse , además si creas capas te ayudarán a distribuir el volumen y evitar que todo el peso se concentre en las puntas.

3.- Bob en capas con fleco

Si quieres que tu rostro luzca completamente transformado pero sin requerir cirugías, un fleco rizado es una alternativa visual, ya que llevarlo ligeramente por encima de las cejas a la altura de los ojos aporta un aire juvenil que enmarca todo el rostro.

4.- Bob redondeado

Si tu prioridad es conseguir una melena con mucho volumen, el bob redondeado puede ser una gran opción. Las capas crean una forma más uniforme y permiten que los rizos se levanten desde la raíz, este tipo de corte favorece a las cabelleras abundantes.

5.- Bob asimétrico

Un corte asimétrico de del bob donde se obtiene un lado más largo que el otro y combinado con capas permite que los rizos se acomoden de manera natural y aporta movimiento, esta alternativa es para quienes quieran conservar la textura natural del cabello pero buscan un corte moderno y lleno de personalidad.