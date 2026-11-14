Renueva tus esferas de Navidad con bicarbonato de sodio

Cuando la Navidad termina y llega el momento de desarmar la decoración, los adornos son guardados para utilizarlos al año siguiente. Con el paso del tiempo estos elementos comienzan a perder su color, se desgasta y adquieren un aspecto opaco que no hace que luzcan muy bien.

Si estás sacando las decoraciones para esta Navidad y notas que tus esferas no lucen de la mejor manera pues no es necesario que las tires ya que con un truco con bicarbonato de sodio puedes transformar su apariencia.

¿Cómo aplicar el bicarbonato en las esferas?

En este truco tienes que usar el bicarbonato de sodio que es muy utilizado para la limpieza en la cocina y en muchas preparaciones de repostería. Si se combina con pintura fresca te brinda una textura aterciopelada y mate que le da un nuevo aspecto a tus esferas. Así parecerá que recién han salido del empaque.

Los materiales necesarios para llevar a cabo esta manualidad necesitas pintura acrílica del color que prefieras, bicarbonato de sodio y primer o imprimación compatible con el material de tus esferas, ya sea plástico o vidrio. Recuerda que debes tener a disposición un pincel o brocha, para mayor comodidad una pluma o un palito grueso para sostener las esferas durante el proceso y un recipiente para colocar el bicarbonato y proteger tu mesa de trabajo.

Una vez que tengas esos elementos pon manos a la obra y empieza a retirar la pieza metálica o el seguro que se encuentra en la parte superior de cada esfera. Después, introduce el palito o la pluma por la abertura para que puedas utilizarlo como soporte y manipular las esferas sin tocar directamente la superficie.

Coloca una capa de primer en el exterior procurando cubrir toda la superficie. Cuando se seque coloca la pintura acrílica de tu color preferido y mientras siga fresca vas a espolvorear el bicarbonato de sodio hasta que quede una superficie uniforme. Una vez que esté bien seca la pintura con la brocha vas a retirar el exceso y verás el acabado aterciopelado. Si lo deseas puedes hacer una segunda capa de pintura y bicarbonato.

Cuando te asegures que esté bien seca ya podrás colocarle los seguros metálicos y las cuelgas en el árbol.