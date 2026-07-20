Ideas DIY: Cómo hacer un archivador de documentos con cajas de cereales recicladas

Poner a prueba nuestra imaginación y poder creativo es algo que podemos hacer todos los días o sería eso lo ideal. Esto enfocado a que en el presente las pesadas rutinas laborales nos mantienen inmersos en situaciones de estrés, viviendo una vida que parece acelerada y en donde la práctica de ciertas actividades se convierte en un cable a tierra.

Al señalar lo anterior, las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son las que toman la delantera en la actualidad. Estas suponen el uso de diversas técnicas, muy fáciles, para la creación de objetos decorativos o concierta funcionalidad.

¿Cómo hacer un archivador de documentos?

En el caso de las ideas DIY, cada vez más personas se suman a estas propuestas que invitan a tomarse una pausa en sus pesadas rutinas para relajarse, alimentar la imaginación y darle una caricia al alma con las emociones que se general al terminar cada proceso.

En este marco, hoy la idea DIY que se destaca es la que propone crear un archivador de documentos con cajas de cereales recicladas. Para poder crearlo se debe contar con 1 o 2 cajas de cereales grandes y limpias, tijeras o cúter, regla y lápiz, pegamento líquido, silicona fría o cinta de doble cara, papel para decorar y cinta de carrocero (cinta de papel/enmascarar) para reforzar los bordes.

Paso a paso

Marcar el corte diagonal



Coloca la caja de cereales de pie sobre una superficie plana. En una de las caras laterales finas, mide unos 10 cm a 12 cm desde la base hacia arriba y haz una marca. En el lado opuesto (el frontal más ancho o el lateral posterior según la orientación que prefieras), mide unos 25 cm desde la base. Traza una línea diagonal que una ambos puntos a lo largo de las caras anchas de la caja.

Cortar la estructura



Usa el cútter o las tijeras para seguir las líneas marcadas y retira la parte superior sobrante de la caja. Si las pestañas del fondo de la caja están flojas, aplícales pegamento para asegurarte de que la base sea firme y no se abra con el peso del papel.

Reforzar las esquinas y bordes



Cubre todos los bordes cortados con cinta de carrocero. Esto suaviza los bordes filosos del cartón y evita que se deshilache o rompa con el uso continuo.

Cajas de cereales como archivares

Los últimos pasos de esta idea DIY permitirán que nuestro archivador de documentos tome forma y se embellezca. De esta manera, lograremos que nuestras cajas de cereales recicladas no queden tiradas a la basura y adquieran una nueva función:

Forrar y decorar

Opción con papel: Extiende el papel decorativo, aplica pegamento en las caras exteriores de la caja y ve pegando suavemente para evitar burbujas de aire. Dobla hacia adentro los sobrantes en la parte superior para dar un acabado limpio.

Opción con pintura: Si prefieres pintar, aplica primero una capa de imprimación (o pintura blanca) para cubrir los diseños del cereal y, una vez seca, pinta con tu color preferido.

Ideas creativas y variaciones