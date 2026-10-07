Ideas DIY: 3 diseños fáciles para crear piñatas de personajes de Halloween

El próximo sábado 31 de octubre se conmemorará un nuevo Día de Halloween y esa atmósfera ya ha comenzado a percibirse de diversas maneras. Mientras algunos piensan en qué disfraz utilizarán esa noche, otros preparan la decoración de sus casas.

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La forma de celebrar Halloween tiene muchas variables y es por eso que algunas personas se inclinarán también a las manualidades para diseñar objetos decorativos, personalizar todo lo que los rodea o, como te contaremos hoy, crear piñatas de terror.

Ideas DIY de Halloween

Preparar la decoración para Halloween puede ser tan divertido como la fiesta misma y es por eso que las piñatas no solo añaden un toque festivo y colorido a cualquier celebración, sino que crearlas con tus propias manos te permite personalizar cada detalle a tu gusto sin gastar dinero de más.

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) invita a crear piñatas con materiales sencillos que probablemente ya tienes en casa. La clave es poder transformar elementos cotidianos en increíbles piezas decorativas cargadas de dulces y sorpresas.

¿Cómo diseñar piñatas de terror?

Por todo lo señalado, resulta importante precisar que para las siguientes ideas DIY que se presentarán no necesitas ser un experto en manualidades para lograr resultados fantásticos. Con técnicas básicas de corte, pegado y un poco de imaginación, puedes recrear a los villanos y monstruos más icónicos del cine de terror en forma de piñatas:

Piñata de Frankenstein

Aprovecha la forma cuadrada natural de una caja de cartón para estructurar fácilmente la cabeza de este clásico monstruo.

Materiales: 1 caja de cartón rectangular (como una de cereales o de zapatos), papel de seda (china) verde y negro, cartulina negra y gris, pegamento y cordón.

Paso a paso



Haz una pequeña solapa en la parte superior o posterior de la caja para meter los dulces y pasa un cordón firme por el centro superior para colgarla. Forra los tres cuartos inferiores de la caja con papel de seda verde (puedes pegarlo en tiras con flecos para darle textura). Para el cabello, recorta tiras de papel de seda o cartulina negra con cortes en forma de picos e instalas en la parte superior del frente y los lados. Agrega los detalles del rostro en cartulina: ojos con cejas marcadas, una boca recta y cicatrices en forma de costuras. Pega dos pequeños tubos de cartón pintados de gris en los laterales como tornillos.

Piñata de Sombrero y Garra de Freddy Krueger

Para hacer una versión fácil de Freddy sin complicarte dibujando el rostro completo, recrea su icónico sombrero de ala ancha junto a su guante con garras.

Materiales: 1 globo, periódico en tiras, cola blanca con agua, cartón plano, papel de seda marrón, rojo y verde, cartulina gris o papel de aluminio.

Paso a paso



Infla un globo para hacer la copa del sombrero. Cubre la mitad superior con 3 capas de papel periódico con pegamento blanco y déjalo secar bien. Una vez rígido, retira el globo y pega la semicúpula sobre un círculo plano de cartón más grande para formar el ala del sombrero. Recubre todo el sombrero pegando papel de seda marrón (en tiras o arrugado para darle efecto desgastado) y añade una franja de papel de seda verde y rojo rodeando la copa (simulando su famoso suéter). Para el detalle final, recorta cuatro garras en cartulina gris o cubiertas con papel de aluminio y pégalas saliendo por debajo del ala del sombrero.

Piñata de la Máscara de Jason Voorhees

La icónica máscara de hockey de Viernes 13 es plana y ovalada, perfecta para recrear rápidamente un diseño reconocible.

Materiales: 2 platos hondos de papel (desechables), papel de seda blanco, cartulina roja y negra, perforadora (o tijeras) y grapadora.

Paso a paso

