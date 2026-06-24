Ideas DIY: 3 opciones para reciclar los mouses deteriorados de tu computadora

Uno de los principales problemas del mundo moderno es la basura electrónica que crece constantemente con el avance de la tecnología. Así es que nos encontramos con teclados, cables y dispositivos antiguos. Entre estos desechos tenemos a los mouse de las computadoras que están guardados o en la basura.

Noticias Hidalgo del 9 de junio 2026

Para contribuir con el cuidado del ambiente, nos encontramos con las ideas DIY que nos ayudan a poder darle un nuevo uso. Este objeto tiene forma compacta y materiales resistentes por lo que podrás crear elementos decorativos y funcionales.

¿Cómo reciclar los mouse?

Los mouse contienen plásticos resistentes, piezas metálicas y componentes electrónicos que pueden aprovecharse para diferentes proyectos. Entre ellos tenemos:

Organizador para clips y artículos de oficina

Esta es una alternativa muy simple por lo que debes utilizar la carcasa como un pequeño contenedor para clips, chinches u otros objetos pequeños. Los pasos para hacerlo consisten en limpiar completamente el mouse y retirar los componentes electrónicos dañados.

En este caso la carcasa superior cumplirá la función de almacenar los objetos de tu escritorio. Es un elemento compacto y con apariencia tecnológica.

Maceta para suculentas

Otra idea consiste en aprovechar la curva que tienen estos elementos para convertirlos en pequeñas macetas. Lo que necesitas para este proyecto es: mouse viejo, sustrato y una suculenta pequeña.

Lo que debes hacer es vaciar el interior del dispositivo, realizar pequeños orificios de drenaje y agregar tierra. Planta una suculenta o cactus miniatura y tendrás un increíble adorno.

Soporte para teléfono celular

Por último, tenemos la idea de utilizar las carcasas de mouse como un sostén de smartphone. Para ello tienes que retirar las piezas internas y ajustar la inclinación mediante una base sencilla.

Luego procede a colocar el dispositivo en posición horizontal o vertical. Es una interesante alternativa económica.

Estas son increíbles ideas con las que puedes reciclar estos elementos que quedan el olvido.