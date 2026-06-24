3 increíbles ideas DIY para reciclar tus guantes de lana

Cuando termina el invierno es muy probable que algún guante de lana haya quedado solo sin su par por lo que queda guardado en un rincón en la basura. Esto ocurre ya que al no tener a su compañero pues no cumple la función por la cual lo adquirimos.

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Sin embargo, ya no es necesario tirarlos porque son una prenda que puede ser reutilizada ya que cuenta con una textura suave, capacidad aislante y resistencia. Además, podrás reducir el impacto de los residuos textiles.

¿Cómo reciclar los guantes de lana?

Primero es importante destacar que la lana conserva el calor, es flexible y fácil de manipular por lo que es un material excelente para proyectos de reciclaje doméstico. Algunas ideas son:

Mini fundas térmicas para tazas

Esta es una de las ideas más sencillas que podemos encontrar ya que tienes que convertir el cuerpo del guante en una funda para tazas. Los materiales que necesitas son: un guante de lana limpio, tijeras, hilo y aguja (opcional).

Para llevarlo a cabo debes cortar una sección del guante que alcance a rodear la taza cómodamente. Vas a ajustar los bordes si es necesario y coser los extremos para darle una mejor terminación. Coloca la funda alrededor de la taza para tener un aspecto acogedor y conservar el calor de las bebidas.

Estos guantes son funcionales.|Pinterest

Bolsitas aromáticas para cajones y armarios

Luego tenemos esta opción que es transformar el guante en pequeñas bolsas perfumadas para aromatizar espacios. Para ello necesitas: un guante de lana, lavanda seca o popurrí, hilo o cinta decorativa.

Para poder llevar a cabo este proyecto, tienes que cortar uno de los dedos del guante o una sección de la tela para rellenar con flores secas aromáticas. Cierra la abertura con una cinta o hilo y ubícalas dentro de cajones, armarios o en los zapateros. Esta alternativa aporta un aroma agradable y aprovecha hasta los fragmentos más pequeños del tejido.

Decoración invernal para puertas o ventanas

Por último, tenemos esta increíble idea que consiste en transformar los guantes en elementos decorativos. Los materiales necesarios son: un guante de lana, algodón o relleno textil, cinta decorativa, botones o pequeños adornos.

El procedimiento para ello es rellenar ligeramente el guante para darle volumen. Cierra la abertura con una cinta. Agrega botones, moños o detalles decorativos. Luego vas a colgar la pieza en una puerta, ventana o perchero y tendrás un increíble adorno original.