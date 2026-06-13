Ideas DIY: 4 ideas increíbles para reciclar tu control remoto
Estos residuos electrónicos pueden ser muy útiles a la hora de llevar a cabo tareas de reciclaje.
Por lo general cuando un control remoto deja de funcionar lo que hacen las personas es tirarlo a la basura ya que no cumple con su función. Las ideas DIY nos permiten poder darle a este tipo de artefactos un nuevo uso.
El control remoto cuenta con una carcasa de plástico resistente, los botones están diseñados con goma y por dentro tienen piezas electrónicas qué pueden servirnos para hacer objetos decorativos para el hogar. El reciclaje de este tipo de objetos es importante porque se reduce la contaminación por residuos electrónicos y puedes aprovechar sus materiales para organizar tu casa.
¿Cómo reciclar el control remoto ?
Organizador de objetos
Una idea es utilizar la carcasa como un compartimiento para almacenar artículos pequeños. Lo que debes hacer es retirar los componentes electrónicos internos y utilizar ese espacio para guardar clips tornillos alfileres o lo que desees. Es una gran opción para tener todo ordenado.
Porta llaves para la casa
También puedes utilizar los botones de goma para crear un porta llaves decorativo. El procedimiento es fácil debe fijarlos sobre una base de madera o una tabla y colocar pequeños ganchos metálicos. De esta manera tendrás un accesorio muy llamativo y original que no encontrarás en todos lados.
Elemento decorativo de ambientes
Esta idea de reciclaje consiste en utilizar las placas electrónicas internas del control remoto para hacer diseños atractivos estéticamente. Puedes colocarlas dentro de un marco de vidrio para crear cuadros decorativos o combinar con otras placas recicladas para formar composiciones originales.
Material para proyectos educativos
Por último pues utilizar tu imaginación para crear increíbles objetos que tus hijos pueden utilizar como material didáctico escolar. Con un poco de creatividad podrás construir maquetas, robots decorativos o cualquier elemento de arte reciclado. Verás que puedes lograr increíbles objetos para reutilizar estos residuos electrónicos.