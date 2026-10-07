Ideas DIY: 3 diseños para personalizar tus recipientes de acero inoxidable con el estilo de Los Saja Boys

Las series y películas siguen siendo inspiración para muchos proyectos de manualidades e ideas DIY (hazlo tú mismo). Esto se debe a que la popularidad de ciertas tramas y personajes trasciende a las pantallas y se instala en la decoración de hogares y en la personalización de objetos personales.

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Cada vez más personas se atreven a poner sus manos como herramienta principal de procesos creativos y, con las ideas DIY, logran darle forma a objetos únicos y de gran estilo. Al respecto, este artículo se enfocará en proyectos a través de los cuales cualquier persona podrá personalizar creativamente sus recipientes de acero inoxidable.

Ideas DIY de Los Saja Boys

Como se mencionó, la inspiración de muchos trabajos de manualidades se desprende de producciones exitosas de la televisión y el cine y, en esta oportunidad, es el filme “Las Guerreras K-Pop” el que sigue liderando entre los más elegidos.

Sin embargo, no son solo las protagonistas de esta historia las que despiertan el fanatismo de las grandes audiencias sino que sus enemigos, Los Saja Boys, también han adquirido un gran fandom. Es por eso que a continuación se detallan ideas DIY que tiene a estos personajes como elegidos.

Los Saja Boys en tus recipientes

Transformar tus recipientes de acero inoxidable en piezas de coleccionista inspiradas en la estética retro, enérgica y rebelde de Los Saja Boys es un gran proyecto. Es por eso que las siguientes ideas DIY invitan a que, con un par de materiales básicos y un poco de creatividad, le des a estos recipientes un gran estilo que muchos admirarán:

Estilo Grunge & Tour: Decoupage y grabado falso

Un diseño que simula un termo o taza de gira, repleto de tipografía urbana, texturas metálicas desgastadas y logotipos con estética de cartel o sticker vintage.

Materiales: Lija de grano fino, pegamento/barniz multisuperficie (tipo Mod Podge exterior), recortes o impresiones del logo/letras de Los Saja Boys en papel delgado, pintura acrílica negra o plateada, y sellador en aerosol transparente satinado.

Paso a paso



Pasa suavemente la lija por la zona metálica para crear porosidad y limpia con alcohol. Aplica una capa de pegamento sobre el recipiente y coloca los recortes de papel jugando con un diseño tipo collage desordenado. Pasa una esponja húmeda con un poco de pintura acrílica negra por los bordes de los papeles para dar un efecto de sombra o textura rasgada por la gira. Sella todo el recipiente con dos capas de sellador en aerosol satinado para protegerlo contra el agua.

Estilo Pop Neon & Drip: Pintura a la tiza y relieve chorreado

Inspirado en las portadas de álbumes vibrantes, este diseño combina bloques de color neón o contraste fuerte con un efecto de pintura chorreada que destaca sobre el acero inoxidable.

Materiales: Cinta de enmascarar (de pintor), pintura a la tiza (chalk paint) o acrílica para metal (colores neón o contraste), silicona líquida o pintura en relieve (dimensional/3D), y barniz transparente brillante.

Paso a paso



Usa la cinta de enmascarar para delimitar franjas horizontales o diagonales en el recipiente. Pinta las secciones descubiertas con la pintura a la tiza y deja secar por completo antes de retirar la cinta. Con la pintura dimensional o silicona teñida, dibuja sobre la parte superior el logo de Los Saja Boys o deja caer gotas intencionales desde el borde para crear el efecto "chorreado" o drip. Aplica una capa uniforme de barniz brillante para fijar el color y asegurar resistencia al lavado.

Estilo Minimal Stealth: Vinilo de corte y grabado por abrasión

Para quienes prefieren un acabado sobrio, elegante y profesional. Este diseño utiliza tonos mate (negro o gris oscuro) contrastados con la textura limpia del propio acero.

Materiales: Plantilla de vinilo adhesivo con la silueta o tipografía de Los Saja Boys, pasta para grabar metal o lija/esponja abrasiva fina, y pintura en aerosol negro mate.

Paso a paso

