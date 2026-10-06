5 ideas de maquillajes de calavera para niños que son fáciles de hacer para la celebración del Día de Muertos en su escuela

En ciertas escuelas suelen hacerse festivales de Día de Muertos, siendo una gran oportunidad para que tus hijos lleven su mejor disfraz de catrín. Siendo un gran momento para hacerles maquillajes de calavera, pero para algunos padres puede resultar todo un reto, ya que desean evitar diseños muy complejos.

Para que no batalles, te detallaremos 5 ideas que puedes seleccionar, que son sencillas y con las que tus niños podrán lucir espectacular en las fiestas.

5 ideas de maquillaje de calavera para los niños

Antes de hacer los maquillajes de calavera, es importante que apliques productos de calidad y consultes con un dermatólogo, con la finalidad de prevenir alguna reacción alérgica o irritación. Por otro lado, al terminar se recomienda sellar todo con polvo traslucido para que tenga una mejor duración. Tomando en cuenta lo anteriores, estas son las ideas que tus niños pueden usar el Día de Muertos:

Contorno de ojos y boca

Una de las opciones que puedes escoger para el Día de Muertos, consiste en dibujar un contorno circular alrededor de los ojos, pero solamente lo vamos a marcar con puntos de colores. Para darle más detalle, vas a dibujar la algunas gotas en la frente y en los pómulos, para finalizar con las líneas en la boca.

Maquillaje de Miguel

Miguel es el personaje principal de la película infantil de "Coco", es muy sencillo de hacer, ya que no requiere de muchos detalles. Solamente pinta todo el rostro de blanco, agrega los dos círculos negros, el orificio de la nariz y las líneas en su boca, además de algunos puntos rojos bajo sus ojos.

Sin usar maquillaje blanco

Usualmente gran parte de los maquillajes de calavera suelen usar una base blanca, aunque puede ser difícil de trabajar y ensuciar rápidamente. Otra de las ideas que puedes escoger, es dibujar sobre la piel sin usar base, solamente agrega los detalles en negro para darle ese aspecto de esqueleto.

Mitad rostro

Si deseas algo más creativo, puedes optar por hacer la mitad del rostro con calavera, ya sea que apliques el producto en la parte superior de su cara o uno de los lados, todo dependerá de lo que quieran tus niños para la gran celebración, es una alternativa muy llamativa.

Con piedras

Otra de las alternativas que son fáciles de hacer y llamativas, puedes agregar en el contorno de los ojos con algunas piedritas de fantasía, lo hará más atractivos, en especial si se ocupan muchos tonos oscuros, una gran opción para niños y niñas, solamente aplica las piezas de sus colores favoritos.