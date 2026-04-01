3 ideas creativas para reciclar lápices y crayones cortos
Así puedes reciclar lápices y crayones cortos. La Inteligencia Artificial comparte las ideas más creativas para darles una nueva oportunidad.
La imaginación y nuestra conciencia ambiental pueden ponerse a prueba constantemente. Es que quienes han encontrado las bondades del reciclaje y la reutilización, han descubierto una manera de fomentar su creatividad y el cuidado del planeta.
Las posibilidades parecen ser infinitas a la hora de reciclar y es por eso que cuando se le consulta a la Inteligencia Artificial (IA) sobre algunas ideas nos puede sorprender. Esta tecnología es la mejor aliada en el presente para quienes buscan cuidar el medio ambiente y hacerlo de manera creativa.
¿Por qué no tirar crayones a la basura?
Debido a que los materiales a reciclar son muchos, un ejemplo que se presentó fue el de los lápices y crayones. Sobre estos últimos, Gemini advirtió que tirarlos a la basura es perjudicial para el medio ambiente principalmente porque están hechos de parafina, un derivado del petróleo que no es biodegradable.
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“Estas ceras pueden tardar décadas o incluso siglos en descomponerse, ocupando espacio de forma indefinida y liberando microplásticos al suelo y al agua”, sentenció la IA de Google. En este punto, afirmó que en lugar de desecharlos, existen alternativas sostenibles que aprovechan su durabilidad.
¿Cómo reciclar lápices y crayones?
Al ser un material que se puede fundir y moldear repetidamente, los trozos pequeños pueden transformarse en crayones nuevos o usarse en proyectos artísticos de cera perdida, remarca Gemini y lo mismo aconseja en el caso de los lápices.
Esta Inteligencia Artificial destaca que esos pequeños restos suelen terminar en el fondo de la cartuchera, pero tienen mucho potencial decorativo y funcional. Para eso, difunde las siguientes tres ideas creativas para darles una nueva vida:
Velas de colores en degradado: Los crayones están hechos principalmente de cera, lo que los convierte en el pigmento perfecto para velas personalizadas.
- Cómo hacerlo: Derrite restos de velas blancas (o parafina) a baño maría y añade los trozos de crayones del mismo color para teñir la mezcla.
- El toque creativo: Vierte la cera en un frasco de vidrio pequeño por capas de distintos colores, dejando enfriar cada una antes de añadir la siguiente para lograr un efecto arcoíris o degradado.
Joyería y accesorios de madera: Los lápices de colores cortos tienen un patrón gráfico increíble cuando se cortan de forma transversal o longitudinal.
- Cómo hacerlo: Con una sierra pequeña de mano, corta los lápices en "rodajas" o cuentas de unos 5 mm de grosor. Lija las asperezas para que queden suaves al tacto.
- El toque creativo: Perfora el centro de las piezas y úsalas como cuentas para un collar o pulsera. También puedes pegar las rodajas sobre una base de madera para crear unos pendientes geométricos muy originales.
"Mega-Crayones" con formas divertidas: Si tienes muchos pedazos de crayones que ya son imposibles de agarrar, puedes transformarlos en una herramienta de dibujo nueva y ergonómica.
- Cómo hacerlo: Coloca los trozos de crayones (sin el papel) en moldes de silicona para horno (pueden ser formas de estrellas, corazones o dinosaurios). Hornéalos a una temperatura baja, unos 110°C, durante 10 a 15 minutos o hasta que se derritan.
- El toque creativo: No mezcles los colores por completo; deja que se fundan naturalmente para que, al usar el nuevo crayón, el trazo cambie de color mágicamente según el ángulo.