3 ideas creativas para reciclar lápices y crayones cortos

La imaginación y nuestra conciencia ambiental pueden ponerse a prueba constantemente. Es que quienes han encontrado las bondades del reciclaje y la reutilización, han descubierto una manera de fomentar su creatividad y el cuidado del planeta.

Las posibilidades parecen ser infinitas a la hora de reciclar y es por eso que cuando se le consulta a la Inteligencia Artificial (IA) sobre algunas ideas nos puede sorprender. Esta tecnología es la mejor aliada en el presente para quienes buscan cuidar el medio ambiente y hacerlo de manera creativa.

¿Por qué no tirar crayones a la basura?

Debido a que los materiales a reciclar son muchos, un ejemplo que se presentó fue el de los lápices y crayones. Sobre estos últimos, Gemini advirtió que tirarlos a la basura es perjudicial para el medio ambiente principalmente porque están hechos de parafina, un derivado del petróleo que no es biodegradable.

“Estas ceras pueden tardar décadas o incluso siglos en descomponerse, ocupando espacio de forma indefinida y liberando microplásticos al suelo y al agua”, sentenció la IA de Google. En este punto, afirmó que en lugar de desecharlos, existen alternativas sostenibles que aprovechan su durabilidad.

¿Cómo reciclar lápices y crayones?

Al ser un material que se puede fundir y moldear repetidamente, los trozos pequeños pueden transformarse en crayones nuevos o usarse en proyectos artísticos de cera perdida, remarca Gemini y lo mismo aconseja en el caso de los lápices.

Esta Inteligencia Artificial destaca que esos pequeños restos suelen terminar en el fondo de la cartuchera, pero tienen mucho potencial decorativo y funcional. Para eso, difunde las siguientes tres ideas creativas para darles una nueva vida:

Velas de colores en degradado: Los crayones están hechos principalmente de cera, lo que los convierte en el pigmento perfecto para velas personalizadas.



Cómo hacerlo: Derrite restos de velas blancas (o parafina) a baño maría y añade los trozos de crayones del mismo color para teñir la mezcla.

El toque creativo: Vierte la cera en un frasco de vidrio pequeño por capas de distintos colores, dejando enfriar cada una antes de añadir la siguiente para lograr un efecto arcoíris o degradado.

Joyería y accesorios de madera: Los lápices de colores cortos tienen un patrón gráfico increíble cuando se cortan de forma transversal o longitudinal.



Cómo hacerlo: Con una sierra pequeña de mano, corta los lápices en "rodajas" o cuentas de unos 5 mm de grosor. Lija las asperezas para que queden suaves al tacto.

El toque creativo: Perfora el centro de las piezas y úsalas como cuentas para un collar o pulsera. También puedes pegar las rodajas sobre una base de madera para crear unos pendientes geométricos muy originales.

"Mega-Crayones" con formas divertidas: Si tienes muchos pedazos de crayones que ya son imposibles de agarrar, puedes transformarlos en una herramienta de dibujo nueva y ergonómica.

