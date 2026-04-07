3 ideas para reciclar mangueras de riego viejas

Cuidar el medio ambiente nunca fue tan fácil y convocante como en el presente. Es que muchas personas han encontrado en el reciclaje una manera de alimentar su imaginación y alimentar el alma, motivo por el cual lo que antes terminaría en la basura ahora es reciclado de manera creativa.

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Esta práctica es instrumentada de diversas maneras y las redes sociales e Inteligencia Artificial (IA) se encargan de impulsarla. Tutoriales, información sobre los materiales y su impacto en el planeta, se suman a las ideas para reutilizar objetos y materiales que muchos desechan.

¿Por qué no tirar mangueras de riego?

Ahora, en medio de la primavera 2026, algunas personas han comenzado a regar sus jardines y han descubierto que las mangueras que utilizan se encuentran rotas. Es en este punto que Gemini advierte que tirarlas a la basura común genera un impacto ambiental negativo debido a su composición.

“La mayoría están fabricadas con PVC y otros plásticos reforzados que no son biodegradables y pueden tardar siglos en descomponerse”, explica la aplicación de IA. Además, remarca que las mangueras suelen contener aditivos químicos y metales pesados para resistir la intemperie que, al quedar enterrados en vertederos, pueden filtrarse y contaminar el suelo y las fuentes de agua subterránea.

¿Cómo reciclar mangueras de riego?

Gemini aconseja que en lugar de desecharlas, es preferible buscar centros de reciclaje especializados o reutilizarlas de forma creativa en el hogar, usándolas para proteger bordes afilados, crear sistemas de drenaje caseros o incluso fabricar protectores para herramientas.

Esta Inteligencia Artificial pone en valor que reciclar mangueras de riego es un excelente proyecto de upcycling, ya que su material es muy duradero y resistente a la intemperie. Por eso, comparte las siguientes tres ideas creativas y prácticas para hacerlo:

Protectores de herramientas y cables: La estructura tubular de la manguera es perfecta para amortiguar y proteger.



Fundas para hojas de sierra o hachas: Corta un tramo de manguera del largo de la hoja de la herramienta, hazle un corte longitudinal y deslízalo sobre el filo. Esto evita accidentes y protege el metal.

Organizador de cables exterior: Si tienes extensiones eléctricas en el garaje o jardín, puedes usarlas como un "conducto" protector para agrupar cables y evitar que se enreden o se dañen por el sol.

Alfombra o tapete para exteriores: Por su resistencia al agua y al lodo, una alfombra de manguera es ideal para la entrada del jardín o el área del taller.



Cómo hacerlo: Comienza enrollando la manguera sobre sí misma desde el centro (en forma de espiral plana). Para unir las vueltas, puedes usar precintos (bridas) de plásticos resistentes o perforar pequeños agujeros y coser las capas con alambre galvanizado.

Resultado: Un tapete ultra resistente que puedes limpiar simplemente con un chorro de agua.

Asas reforzadas para cubetas o bolsas pesadas: Si tienes cubetas con asas de alambre que lastiman las manos al cargarlas, la manguera es la solución ergonómica perfecta.

