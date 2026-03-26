3 ideas para reciclar restos de velas de forma creativa

La Inteligencia Artificial (IA) sigue dando muestras de que puede ayudarnos con lo que sea. Además de compartir tutoriales y responder a las consultas más difíciles, esta tecnología nos instruye y comparte ideas para lograr determinados objetivos.

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A la hora de reciclar, la IA es una de las más consultadas ya que ofrece conclusiones en base a bibliografía relacionada con temas de divulgación científica pero también de quienes dejan volar su imaginación. Esto quiere decir que puede servirnos de guía a la hora de hacer creaciones a través del reciclaje.

¿Se puede reciclar cualquier material?

En esta oportunidad, la aplicación Gemini precisa que no todos los materiales pueden reciclarse, ya que la viabilidad depende de la composición química y de la tecnología disponible. “Mientras que el vidrio y metales como el aluminio pueden procesarse infinitamente sin perder calidad, otros elementos como la cerámica, los espejos o ciertos vidrios templados tienen puntos de fusión distintos que contaminan el proceso”, advierte.

La IA pone de relieve que muchos materiales pierden propiedades en cada ciclo, lo que limita su vida útil y resalta la importancia de reducir el consumo inicial o buscar alternativas creativas como el upcycling para darles un nuevo propósito.

¿Cómo reciclar restos de velas?

Es en torno al upcycling, que es la transformación de objetos usados, residuos o materiales destinados a ser desechados en nuevos productos de mayor valor, calidad o utilidad que el original, que muchos materiales adquieren una nueva identidad.

Como ejemplo, la Inteligencia Artificial invita a reciclar los restos de velas, algo que considera una excelente forma de reducir desperdicios y darle un toque artesanal a tus espacios. Para eso, Gemini ofrece tres ideas creativas para aprovechar esos trozos que parecen no tener uso:

Velas en "Layers" o capas de colores: Si tienes restos de velas de distintos colores, puedes crear una pieza decorativa única. Solo necesitas un frasco de vidrio transparente (como los de conservas).



Cómo hacerlo: Derrite cada color por separado a baño maría. Vierte el primer color en el frasco con un pabilo nuevo, espera a que solidifique un poco y vierte el siguiente.

El toque creativo: No hace falta que las capas sean rectas; puedes inclinar el frasco para crear efectos geométricos o diagonales.

Pastillas aromáticas para cajones: Esta es una opción ideal si los restos de cera aún conservan su aroma o si tienes aceites esenciales a mano.



Cómo hacerlo: Derrite la cera y viértela en moldes de silicona pequeños (como los de bombones o hielos). Antes de que se enfríen por completo, añade flores secas, granos de café o especias encima.

Uso: Una vez sólidas, desmóldalas y colócalas en saquitos de tela dentro de tus cajones o clósets para mantener la ropa con un aroma fresco.

Encendedores de fuego ecológicos: Si te gusta organizar fogatas, usar chimenea o incluso para el asado, esta es la solución más práctica.

