7 ideas para renovar el pasillo de tu casa por opciones modernas y aesthetic

El pasillo suele ser un espacio de la casa al que no le damos tanta importancia dentro de la decoración; la realidad es que podemos mejorar su aspecto implementando opciones modernas para lograr un ambiente aesthetic y elegante.

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Para que puedas renovar la apariencia de ese espacio, te detallaremos 7 ideas que puedes seleccionar, alternativas sencillas que podrás emplear en la decoración de interiores.

¿Qué se puede poner en un pasillo?

En el pasillo de tu casa podemos poner diversos elementos decorativos para mejorar su aspecto. Para obtener un ambiente aesthetic, el Modo IA nos explica algunas opciones modernas para renovar el espacio; solamente deberás implementar las siguientes ideas:

Iluminación lineal: Elimina las tradicionales bombillas o focos para aplicar tiras de LED empotradas, o colócalas en la parte inferior de las paredes para tener un aspecto más futurista.

Galería de arte minimalista: Haz una galería en tu pared, emplea marcos delgados y uniformes, saca fotografías en blanco y negro o de arte abstracto.

Molduras y paneles de pared: Agrega textura a tus paredes con molduras decorativas; puedes pintarlas del mismo color de tu pared.

Espejos de gran formato: Duplican el espacio visualmente y favorecen la generación de luz natural.

Alfombras “runner”: Aplica alfombras largas; escoge las que tengan patrones geométricos o texturas naturales; les van a añadir calidez.

Almacenamiento inteligente: Opta por las consolas suspendidas o los zapateros slim; mantendrás el suelo despejado para que se vea ordenado.

Punto focal al fondo del pasillo: Usa un color potente, papel texturizado o una planta de hojas grandes; va a atraer la atención.

¿Qué debes evitar al renovar tu pasillo?

Ya explicamos los elementos que debemos colocar para renovar ese espacio de tu casa con opciones modernas y aesthetic, pero es fundamental conocer los objetos que debemos evitar, ya que pueden generar un aspecto desordenado y saturado. No hagas las siguientes ideas: