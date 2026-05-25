Los cocineros de MasterChef 24/7 creen que es mejor tener delantal negro y explican el increíble motivo

Los participantes de MasterChef 24/7 siempre están en búsqueda de la excelencia para evitar ser portadores de los temidos delantales negros. Sin embargo, hay varios cocineros que consideran que el delantal negro no es tan malo y que si se aprovecha correctamente, puede serles de utilidad para convertirse en rivales a vencer.

Es el caso de Diego y Pablo, quienes ven este color como una oportunidad para mejorar sus habilidades culinarias, ya que es en estas pruebas donde se tiene que poner a prueba la creatividad y perfeccionar errores. Y luego de que estuvo muy presionada por el temor de quedar fuera de la cocina más famosa de México, Claudia también les dio la razón, ya que se llevó una gran experiencia al ser salvada por los chefs.

¿Quiere tener delantal negro? Diego revela por qué está en desventaja en MasterChef 24/7

En esta conversación matutina con sus compañeros, Diego reconoció que si bien fue un alivio que Lula lo salvara tras la primera prueba en equipo de MasterChef 24/7, sí considera que esto lo ha limitado un poco. "Sí está padre, pero yo solo llevo 3 cocinadas, no he practicado tanto", explicó el joven cocinero, confesando además que su "punto debil" es el emplatado.

Quién fue el PRIMER ELIMINADO de MasterChef 24/7

Luego de dos rondas tratando de defender su lugar, el primer eliminado de MasterChef 24/7 fue Javier Lara "La Chuleta Metalera", quien no logró entregar platillos de excelencia ante los chefs. Por esta razón es que el parrillero tuvo que abandonar la cocina más famosa de México.

En contraste, participantes como Claudia, Michelle, Carmen, Arturo, Lancer, Luis y Claudia se salvaron por sus recetas. Mientras que Jazmín fue salvada por el público gracias a las votaciones, ya que sorprendió a todos al llevarse el 32% de puntos en total.

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7?

Para ver MasterChef 2026 en la TV, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas; y los domingos de eliminación a partir de las 20:00 horas. Y para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en el Universo MasterChef 24/7, a través de YouTube, el sitio de Azteca UNO y las cámaras de acceso total en Disney+.

