5 increíbles ideas para organizar ollas y sartenes en tu cocina

En la cocina podemos encontrar una gran cantidad de objetos que no siempre tienen un lugar que permite su organización. Entre los elementos que presentan un desafío nos encontramos con las sartenes y ollas.

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Si no contamos con un espacio amplio en la cocina el orden puede dificultarse, pero hay soluciones sencillas que te permiten poder obtener un ambiente más práctico como también organizado.

¿Cómo organizar sartenes y ollas en la cocina?

Panel perforado en la pared

Esta es una de las alternativas más populares que consiste en colocar un panel perforado en una pared libre. Coloca ganchos ajustables para colgar ollas, sartenes o los utensilios que desees. Cabe destacar que al tenerlo a la vista podrás encontrar rápidamente lo que buscas.

Cajón extraíble para piezas frecuentes

La segunda opción nos lleva a colocar cajones con rieles corredizos que permiten aprovechar el interior de los muebles. Lo que esto te permite es poder deslizar el cajón y observar los recipientes disponibles. Es ideal para las piezas de uso frecuente.

Barra lateral en muebles o islas

Otra opción muy interesante es la de colocar una barra metálica en las paredes laterales de alacenas o islas. Allí puedes tener un soporte para tus sartenes y elementos de uso cotidiano

Organizadores internos por niveles

Colocar organizadores internos por niveles es ideal para colocar los sartenes y se evita que los amontones. Así también se reduce el riesgo de rayones o que se golpeen entre ellos.

Tapas invertidas en su propia olla

Por último, tenemos esta opción inteligente en la que debes colocar la tapa invertida dentro de su propia olla con el asa para adentro. Así vas a tener una superficie plana para poder colocar otra olla por encima.

Un consejo a tener en cuenta es que se debe ordenar los elementos de acuerdo con el uso que se les da. Además, debes colocar protectores de tela o fieltro entre los sartenes para protegerlos.