Pantuflas de Pokémon y Hello Kitty a crochet: 4 diseños fáciles con suelas recicladas

¡Detente! Si ya estabas pensando en tirar un par de chanclas viejas que tenías por ahí, puedes darles un nuevo uso. Así es, con ellas puedes hacer tus propias pantuflas de Pokémon y Hello Kitty a crochet reutilizando las suelas. La idea es reutilizar la suela, perforar el borde y tejer sobre ella la estructura de la pantufla (si quieres conocer a más detalle el proceso, lo puedes hacer aquí). Una vez comprendas la técnica, es momento de dejar volar la imaginación con los personajes que tanto te gustan.

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¿Qué diseño de Pokémon puedes hacer?

Pokémon tiene un universo tan vasto que lo que más bien te hará falta son sandalias viejas porque ideas hay un sinfín. Sin embargo, comencemos por algo fácil, bonito, sencillo y básico: la Poké Ball. Para este modelo solo requieres estambre rojo, blanco y negro y verás lo bien que luces.

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Si quieres algo que luzca un poco más llamativo o profesional, haz un Pokémon. Puedes hacer al adorable de Pikachu, por ejemplo. Ponerle sus orejitas, incluso su colita en la parte trasera de la pantufla. Otras buenas opciones son Eevee y sus evoluciones; son lindos, fáciles de hacer y superpopulares entre los fanáticos.

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¿Qué diseño de Hello Kitty puedes hacer?

Si lo tuyo es Hello Kitty y los personajes de Sanrio, puedes comenzar por la famosa gatita. Necesitas una base blanca, un par de orejitas triangulares, su moño y unos cuantos rasgos para el icónico rostro del personaje.

Otra idea que resulta muy encantadora es hacer toda la pantufla de un solo color, por ejemplo, rosa. Y en la parte de arriba poner la cara de la icónica gatita o alguno de sus amigos. Este diseño luce adorable y lo puedes adaptar a lo que tú quieras.