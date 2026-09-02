Cuál es la estatura de Natalia Alcocer, quién es su pareja y 5 datos que debes conocer de la participante de La Granja VIP Segunda Temporada

Con la cuenta regresiva para el inicio de La Granja VIP Segunda Temporada, los reflectores vuelven a posarse sobre una de las figuras más competitivas de la televisión: Natalia Alcocer. Conocida en el medio del entretenimiento como "La Vikinga", la actriz y conductora se alista para ingresar al reality más famoso con una actitud renovada, dispuesta a dar de qué hablar en cada una de las pruebas.

Si quieres conocer a fondo a esta participante, aquí te revelamos los detalles clave sobre su vida personal y su perfil dentro del reality .

¿Cuánto mide Natalia Alcocer "La Vikinga"?

Fiel a su imponente presencia física y carácter dentro del foro, Natalia Alcocer destaca por su estatura de 1.83 metros, un rasgo que sin duda llama mucho la atención, pues como ella misma ha comentado, con tacones llega a medir casi dos metros de estatura.

¿Quién es el novio de Natalia Alcocer?

En el plano sentimental, la participante comparte su vida con su pareja, Michael Cohn, con quien además, suele protagonizar videos divertidos y tiernos en redes sociales.

5 datos curiosos que debes conocer de Natalia Alcocer

Especialista en el formato: La propia conductora se define como una apasionada del género, pues ha participado en otros realities como Survivor México, declarando sin rodeos: "Amo los realities y ellos me aman a mí. Necesitan un personaje como yo", dijo en la final de MasterChef 24/7.

Estrategia renovada: Aunque asegura que no es la misma mujer del pasado y que llega "revolucionada", mantiene una postura firme frente a sus rivales: "Mientras me traten bien, bien; pero si me dan, les daré el doble".

Franca y sin filtros: Pese a que se describe como una persona imprudente, en realidad esa percepción podría ser siplemente debido a su hábito de ser directa y transparente al decir las cosas.

Amor por los animales: Su debilidad por las mascotas es uno de sus puntos vulnerables dentro del campo. Confiesa que le da miedo encariñarse demasiado con los animales de la La Granja VIP Segunda Temporada y sufrir al no podérselos llevar a casa.

Formación profesional: Además de su faceta como figura pública, cursó la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana antes de consolidar su carrera en la pantalla chica.