No es una novedad que la naturaleza posee especies que son ampliamente utilizadas por sus propiedades medicinales. La medicina tradicional en su momento y la ciencia han encontrado en diferentes plantas, raíces y semillas compuestos que benefician ampliamente a la salud humana.

Por lo general, estas especies son ingeridas en forma de infusión y esto es lo que las ha convertido en parte de la tradición de muchas culturas. En esta oportunidad, la infusión de hibisco se lleva todas las miradas debido a sus propiedades antioxidantes y su injerencia en torno a la presión.

¿Qué es el hibisco?

El hibisco, cuyo nombre científico es Hibiscus sabdariffa y en México se conoce como la flor de Jamaica, pertenece a la familia de las Malváceas y posee flores con un cáliz rojo intenso, carnoso y rico en ácido málico, de acuerdo a información difundida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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El escrito afirma que llegó a México a bordo de la Nao de China, embarcaciones españolas que, desde 1565, empezaron a cruzar el océano Pacífico de Filipinas hasta la Nueva España. Se trata de una especie que se siembra en el mes de julio, en terrenos laderosos, y se cosecha en el mes de diciembre.

¿Para qué sirve el té de hibisco?

El Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) afirma que los cálices del hibisco se utilizan ampliamente en cosmética, alimentación y medicina. Además, precisa que los beneficios para la salud más reportados son sus actividades antihipertensivas, antidislipidémicas, hipoglucemiantes, reductoras de la masa grasa corporal, nefroprotectoras, antianémicas, antioxidantes, antiinflamatorias y antixerostomías.

En cuanto a sus propiedades antioxidantes, diversos estudios explican que su alta concentración de antocianinas combate los radicales libres y retrasan el envejecimiento celular. Por lo tanto, su consumo reduce el estrés oxidativo, protege el hígado al disminuir la acumulación de grasa y aporta un efecto antiinflamatorio que beneficia la salud general del organismo.

Sin embargo, el mayor beneficio científicamente respaldado del hibisco es su capacidad para combatir la hipertensión leve o moderada. Diferentes fuentes de información consultadas precisan que actúa mediante tres mecanismos clave: posee un efecto vasodilatador que relaja los vasos sanguíneos a través del óxido nítrico, funciona como un diurético natural que reduce el volumen de líquido en la sangre al eliminar el exceso de sodio, e inhibe la enzima ECA de forma similar a algunos fármacos antihipertensivos.

¿Cómo consumir el hibisco?

La Inteligencia Artificial (Gemini) revela que, para aprovechar al máximo las propiedades del hibisco, se recomienda usar sus flores secas (cálices) en lugar de saquitos comerciales. Basta con infusionar una cucharada de flores en agua hirviendo durante 5 a 10 minutos para luego tomarla tanto fría como caliente, idealmente sin azúcar para no restar sus beneficios saludables.