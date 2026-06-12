Los burós flotantes aparecen entre las soluciones más utilizadas dentro de dormitorios pequeños, porque dejan superficie libre en el piso y reducen saturación visual. Ello crea una sensación de amplitud y facilita la limpieza debajo de la cama. Por lo anterior, los muebles tradicionales parecen cosa del pasado, los cuales puedes sustituir por 4 opciones más modernas. Estas son las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

De acuerdo con un artículo del sitio web KEA, los muebles elevados permiten aprovechar mejor las habitaciones pequeñas debido a que liberan circulación alrededor de la cama y generan una percepción visual más ligera. Estas son las 4 alternativas al horno de microondas que están conquistando las cocinas modernas.

5 alternativas que están haciendo que los burós tradicionales parezcan cosa del pasado|IA

5 alternativas para reemplazar los burós tradicionales

1. Bancos pequeños de madera o tapizados: Los bancos pequeños comenzaron a sustituir los burós tradicionales gracias a su versatilidad y menor tamaño. Algunos diseñadores de interiores utilizan estas piezas porque funcionan como apoyo decorativo, asiento auxiliar y superficie para objetos personales sin ocupar demasiado espacio.

2. Repisas verticales: Las repisas delgadas fijadas alrededor de la cama sustituyen los burós y añaden almacenamiento sin saturar la habitación. Estos objetos de madera ayudan a utilizar áreas desaprovechadas y mejoran la organización en dormitorios pequeños.

3. Carritos auxiliares: Los carritos auxiliares comenzaron a reemplazar muebles fijos dentro de dormitorios multifuncionales. Lo anterior, ya que permiten mover objetos personales, libros o dispositivos electrónicos, según las necesidades de cada uno de los habitantes del hogar.

4. Módulos ocultos: Los baúles son una buena opción porque ofrecen almacenamiento extra sin añadir demasiados muebles alrededor de la cama. En estos puedes guardar textiles, libros o accesorios mientras funcionan como superficies auxiliares.

5. Nichos empotrados en la pared: Esta opción sustituye los muebles voluminosos como los burós y crean almacenamiento integrado alrededor de la cama sin saturar el dormitorio.