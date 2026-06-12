5 alternativas que están haciendo que los burós tradicionales parezcan cosa del pasado
Las opciones flotantes pueden ser una de las opciones, sobre todo si tu dormitorio es pequeño, ya que liberan espacio visual
Los burós flotantes aparecen entre las soluciones más utilizadas dentro de dormitorios pequeños, porque dejan superficie libre en el piso y reducen saturación visual. Ello crea una sensación de amplitud y facilita la limpieza debajo de la cama. Por lo anterior, los muebles tradicionales parecen cosa del pasado, los cuales puedes sustituir por 4 opciones más modernas. Estas son las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.
De acuerdo con un artículo del sitio web KEA, los muebles elevados permiten aprovechar mejor las habitaciones pequeñas debido a que liberan circulación alrededor de la cama y generan una percepción visual más ligera. Estas son las 4 alternativas al horno de microondas que están conquistando las cocinas modernas.
5 alternativas para reemplazar los burós tradicionales
1. Bancos pequeños de madera o tapizados: Los bancos pequeños comenzaron a sustituir los burós tradicionales gracias a su versatilidad y menor tamaño. Algunos diseñadores de interiores utilizan estas piezas porque funcionan como apoyo decorativo, asiento auxiliar y superficie para objetos personales sin ocupar demasiado espacio.
2. Repisas verticales: Las repisas delgadas fijadas alrededor de la cama sustituyen los burós y añaden almacenamiento sin saturar la habitación. Estos objetos de madera ayudan a utilizar áreas desaprovechadas y mejoran la organización en dormitorios pequeños.
3. Carritos auxiliares: Los carritos auxiliares comenzaron a reemplazar muebles fijos dentro de dormitorios multifuncionales. Lo anterior, ya que permiten mover objetos personales, libros o dispositivos electrónicos, según las necesidades de cada uno de los habitantes del hogar.
4. Módulos ocultos: Los baúles son una buena opción porque ofrecen almacenamiento extra sin añadir demasiados muebles alrededor de la cama. En estos puedes guardar textiles, libros o accesorios mientras funcionan como superficies auxiliares.
5. Nichos empotrados en la pared: Esta opción sustituye los muebles voluminosos como los burós y crean almacenamiento integrado alrededor de la cama sin saturar el dormitorio.