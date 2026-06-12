Manualidades de Hello Kitty: 5 ideas para hacer figuras de pasta francesa fáciles y aesthetic
Dale un toque tierno y creativo a tus espacios con estas figuras de Hello Kitty hechas a mano.
Las manualidades inspiradas en Hello Kitty siguen siendo hoy en día una gran actividad para niños y adultos, gracias a su estilo adorable y versátil. Y ahora te contaremos sobre 5 ideas para crear figuras sencillas y aesthetic inspiradas en la popular muñeca.
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Las figuras de pasta francesa son una actividad sumamente versátil, con la cual se pueden crear llaveros, mini esculturas, portarretratos, imanes decorativos o adornos para sala y comedor. Por ello ahora te contamos sobre algunas ideas que te ayudarán a inspirarte y pasar grandes momentos de familia.
5 ideas perfectas para crear figuras de pasta inspiradas en Hello Kitty
Materiales recomendados
- Pasta francesa blanca
- Pintura acrílica rosa, roja, amarilla, azul y negra
- Estecas para modelar
- Pegamento para manualidades
- Barniz brillante opcional
- Diamantina o perlas decorativas
Figura clásica para llavero de Hello Kitty: Crea una pieza con masilla blanca y vestido azul con moño rojo; esta figura es ideal para comenzar, ya que utiliza figuras básicas como círculos y óvalos.
Figura de Hello Kitty con vestido de princesa: Para esta figura puedes crear una pieza clásica. Posteriormente, coloca un vestido rosado y brillante con una tiara.
Hello Kitty astronauta: Esta pieza puede crearse con una estructura clásica, pero agrega detalles plateados y una pequeña bandera para una versión inspirada en la exploración espacial.
Marco para fotos de Hello Kitty: Para esta idea puedes crear un marco rectangular en tonos pastel y agregar en alguna de las esquinas una pequeña muñeca de Hello Kitty.
Pisapapeles de Hello Kitty: Para este día puedes crear una muñeca clásica con vestido rosa y moño rojo, pero cambia la postura a una figura sentada, para colocarse sobre alguna mesa o escritorio.
Las manualidades de Hello Kitty son una excelente opción para desarrollar la creatividad mientras se crean objetos únicos y decorativos.