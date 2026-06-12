Manualidades de Hello Kitty: 5 ideas para hacer figuras de pasta francesa fáciles y aesthetic

Las manualidades inspiradas en Hello Kitty siguen siendo hoy en día una gran actividad para niños y adultos, gracias a su estilo adorable y versátil. Y ahora te contaremos sobre 5 ideas para crear figuras sencillas y aesthetic inspiradas en la popular muñeca.

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Las figuras de pasta francesa son una actividad sumamente versátil, con la cual se pueden crear llaveros, mini esculturas, portarretratos, imanes decorativos o adornos para sala y comedor. Por ello ahora te contamos sobre algunas ideas que te ayudarán a inspirarte y pasar grandes momentos de familia.

5 ideas perfectas para crear figuras de pasta inspiradas en Hello Kitty

Materiales recomendados



Pasta francesa blanca

Pintura acrílica rosa, roja, amarilla, azul y negra

Estecas para modelar

Pegamento para manualidades

Barniz brillante opcional

Diamantina o perlas decorativas

Figura clásica para llavero de Hello Kitty: Crea una pieza con masilla blanca y vestido azul con moño rojo; esta figura es ideal para comenzar, ya que utiliza figuras básicas como círculos y óvalos.

Figura clásica para llavero de Hello Kitty|Imagen Creada con IA

Figura de Hello Kitty con vestido de princesa: Para esta figura puedes crear una pieza clásica. Posteriormente, coloca un vestido rosado y brillante con una tiara.

Figura de Hello Kitty con vestido de princesa

Hello Kitty astronauta: Esta pieza puede crearse con una estructura clásica, pero agrega detalles plateados y una pequeña bandera para una versión inspirada en la exploración espacial.

Hello Kitty astronauta

Marco para fotos de Hello Kitty: Para esta idea puedes crear un marco rectangular en tonos pastel y agregar en alguna de las esquinas una pequeña muñeca de Hello Kitty.

Marco para fotos de Hello Kitty

Pisapapeles de Hello Kitty: Para este día puedes crear una muñeca clásica con vestido rosa y moño rojo, pero cambia la postura a una figura sentada, para colocarse sobre alguna mesa o escritorio.

Pisapapeles de Hello Kitty

Las manualidades de Hello Kitty son una excelente opción para desarrollar la creatividad mientras se crean objetos únicos y decorativos.