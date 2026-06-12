Estos son los 3 colores que debes evitar en el dormitorio para descansar bien

Los expertos en Feng Shui recomiendan evitar principalmente el rojo intenso, el naranja vibrante y el amarillo muy brillante en el dormitorio, ya que son colores asociados a una energía activa que puede dificultar la relajación y el descanso. En su lugar, sugieren tonos suaves y equilibrados que favorezcan la calma y la armonía dentro de la habitación.

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El dormitorio es uno de los espacios más importantes dentro del Feng Shui porque representa la recuperación física y emocional. Por esta razón, la elección de colores, muebles y elementos decorativos adquiere una relevancia especial.

Aunque los gustos personales siempre influyen en la decoración, esta filosofía china sostiene que ciertos tonos pueden alterar la calidad del descanso al estimular demasiado los sentidos. Expertos internacionales como Lillian Too, explican que el color tiene un impacto importante en la percepción del espacio y en la energía que transmite una habitación.

¿Cuáles son los colores que debes evitar en el dormitorio según el Feng Shui?

El Feng Shui busca generar un equilibrio energético que favorezca la tranquilidad. Algunos colores, sin embargo, se relacionan con elementos que aportan dinamismo y actividad.



Rojo intenso: asociado al elemento fuego, simboliza pasión, movimiento y energía. Utilizarlo en exceso puede generar una atmósfera demasiado estimulante para un espacio destinado al sueño.

asociado al elemento fuego, simboliza pasión, movimiento y energía. Utilizarlo en exceso puede generar una atmósfera demasiado estimulante para un espacio destinado al sueño. Naranja vibrante: aunque transmite optimismo y entusiasmo, también está relacionado con la actividad social y la comunicación. Los especialistas consideran que puede dificultar la sensación de calma necesaria para dormir profundamente.

aunque transmite optimismo y entusiasmo, también está relacionado con la actividad social y la comunicación. Los especialistas consideran que puede dificultar la sensación de calma necesaria para dormir profundamente. Amarillo brillante: en sus versiones más intensas puede resultar excesivamente estimulante. Los tonos muy luminosos pueden incrementar la sensación de alerta en determinados ambientes.

Esto no significa que estos colores estén completamente prohibidos. Algunos consultores recomiendan utilizarlos únicamente en pequeños detalles decorativos, como cojines, cuadros o accesorios.

¿Qué colores recomiendan los expertos en Feng Shui para favorecer el descanso en el dormitorio?

Más allá de los tonos que conviene evitar, el Feng Shui pone especial énfasis en aquellos colores que promueven serenidad y equilibrio.



Azul suave: transmite calma y serenidad.

transmite calma y serenidad. Verde claro: evoca la naturaleza y la renovación.

evoca la naturaleza y la renovación. Beige y arena: generan sensación de estabilidad y confort.

generan sensación de estabilidad y confort. Gris cálido: aporta elegancia sin sobrecargar el ambiente.

aporta elegancia sin sobrecargar el ambiente. Rosa empolvado: asociado a la armonía y la suavidad emocional.

La consultora de Feng Shui Mónica Koppel, una de las especialistas más conocidas de México, recomienda optar por colores suaves y naturales en las habitaciones para favorecer una atmosfera relajante y acogedora. Según explica, el objetivo es crear un espacio que invite a desconectarse del ritmo acelerado del día.

Por su parte, la experta chino-estadounidense Rodika Tchi señala que los dormitorios deben priorizar tonalidades que transmitan seguridad y tranquilidad. Por eso hay que evitar contrastes excesivos o combinaciones demasiado agresivas visualmente.

Aunque las recomendaciones del Feng Shui forman parte de una tradición milenaria y no cuentan con respaldo científico específico sobre la energía de los colores, muchas personas las utilizan como guía para diseñar espacios más armónicos.