Las 3 cosas que hay que evitar este viernes 13 para tener un día positivo

El mes de marzo trae consigo una fecha muy especial para muchas personas. Se trata del viernes 13, una fecha considerada de mala suerte en diversas culturas occidentales debido a una mezcla de supersticiones numéricas con eventos históricos y religiosos.

Capítulo 154 | Armando pone punto final a su relación con Marcela | Yo soy Betty, la fea

La aplicación Gemini ha sido pues a investigar sobre el viernes 13 y no solo ha precisado el significado que se le da a esta fecha, sino en aquellas cosas que no deben hacerse para no atraer las energías negativas.

¿Qué significado tiene el viernes 13?

El número 13 ha sido visto con recelo desde la antigüedad, explica esta Inteligencia Artificial (IA) y señala que eso se debe a que “en la última cena de Jesús había trece asistentes (siendo Judas el treceavo), y en la mitología nórdica, el dios Loki irrumpió como el invitado número trece en un banquete celestial, desencadenando el caos”.

@soydanielreyes No hagas nada de esto el próximo VIERNES 13 ♬ sonido original - Daniel Reyes

“Cuando este número coincide con un viernes —día en que, según la tradición cristiana, ocurrió la crucifixión—, se consolida como una jornada cargada de augurios negativos y ansiedad colectiva”, resume Gemini. Más allá del misticismo, precisa, la fecha ganó una fuerza definitiva en el imaginario popular debido a la Orden de los Caballeros Templarios y, más recientemente, a la cultura pop.

¿Qué cosas evitar en viernes 13?

Gemini señala que, en la actualidad, el temor al viernes 13, conocido técnicamente como triscaidecafobia, se ha mantenido vivo gracias al cine de terror y las leyendas urbanas, convirtiendo la fecha en un fenómeno cultural donde muchos prefieren evitar viajes o decisiones importantes "por si acaso".

Por lo tanto, para aquellas personas que son supersticiosas y creen en todo lo que rodea al viernes 13, o al menos prefieren no tentar a la suerte, la Inteligencia Artificial comparte tres cosas que es mejor dejar de lado para tener una jornada con la mejor energía y sin contratiempos:

