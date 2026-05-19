Mezclar jengibre con limón: por qué se recomienda y para qué sirve

Las plantas, semillas y raíces son productos de la naturaleza que ofrecen una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Desde hace muchos años atrás son empleadas para prevenir dolencias y tratar enfermedades y situaciones que afectan a nuestro cuerpo.

Noticias Bajío del 18 de mayo 2026

El uso de estos elementos de la naturaleza dio lugar a la creación de medicamentos que los emplean como materia prima. Sin embargo, en muchos países se mantienen como tradición y parte de la cultura la preparación de infusiones a partir de plantas, raíces y semillas, algo que parece permanecerá por muchas generaciones.

Propiedades del Jengibre

Si de productos de la naturaleza destacados en el ámbito de la salud se habla, no puede dejarse de lado al jengibre. Se trata de una raíz que se caracteriza por su sabor y olor picante, exótico y muy aromático, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

@paloma_colas Actualización: después de 48 horas lo conservo en la nevera para evitar que fermente. El jengibre y el limón han soltado su jugo y ahora es una mezcla deliciosa y calmante. La consumiré antes de dos semanas. Además de delicioso, alivia la garganta irritada 🙌🏼 Que con el tiempo que está haciendo ya empiezas nos resfriados. Es la primera vez que lo preparo y voy a probar a conservarla en la despensa una semana, a ver que tal está. Hoy era una mezcla deliciosa, genial también para endulzar el té con un plus de sabor. Me adelanto a los comentarios de que el metal no se debe meter en la miel: lo sé pero no me parece que unos segundos de metal cambien los beneficios de la miel sustancialmente. Si tienes de madera, mejor que mejor. A la miel ecológics le hacen un analisis para confirmar que las abejas solo han recolectado nectar de campos sin pesticidas ni químicos. Se alejan volando unos 9km de su colmena por lo que los productores de miel ecológica colocan sus colmenas en parajes naturales alejados de cultivos intensivos. ♬ Benediction - Cordeone

El jengibre es una planta que goza de propiedades medicinales y también se utiliza como un condimento que se consume en fresco, seco y en polvo, así como en jugo o aceite, remarca el escrito. En este punto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que “en época de frío se recomienda consumir té de jengibre con un toque de canela y limón porque ayudan a combatir el resfriado y sus síntomas”.

¿Jengibre con limón en la mañana?

Es en base a lo señalado anteriormente que en muchos hogares mezclar jengibre con limón se ha convertido en un hábito porque lo consideran un clásico de la medicina natural y la gastronomía, no solo porque sus sabores contrastan a la perfección, sino porque juntos potencian sus propiedades individuales.

Esta mezcla es excelente para incorporar en el día a día, especialmente en ayunas o antes de las comidas. Según diferentes fuentes de información, analizadas con Inteligencia Artificial (Gemini), se detallan a continuación los motivos por los cuales se recomienda tanto y cuáles son sus principales beneficios para el cuerpo:

La razón por la que el jengibre y el limón hacen tan buen equipo es el efecto sinérgico. El jengibre es rico en gingerol, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Por su parte, el limón aporta una gran dosis de vitamina C (un antioxidante clave) y ácidos orgánicos que favorecen la digestión.

Al unirse, no solo mejoran el sabor picante del jengibre y la acidez del limón, sino que optimizan la absorción de nutrientes y la respuesta inmunológica del organismo.

Principales beneficios