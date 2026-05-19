10 tonos de tinte que rejuvenecen el rostro a partir de los 50 años

Es importante a la hora de hacer un cambio de look, el tener presente el estado del cabello y el objetivo que deseamos alcanzar. Con el paso del tiempo el pelo envejece, cambia la textura como así también su brillo y grosor por lo que si quieres cambiar el tono de tu melena debes optar por los que iluminan.

Los tonos que se están utilizando son los que brindan luz, movimiento y que favorezca a distintos estilos y tipos de piel. Ante esto es que te contamos todo lo que tienes que saber a la hora de cambiar tu color si eres mayor de 50 años.

¿Cuáles son los tonos de tintes que rejuvenecen?

Debes elegir los tonos que además de iluminar tengan la capacidad de rejuvenecer. Los tonos recomendados son los más suaves como rubios cálidos, castaños avellana o cobrizos claritos como el strawberry blonde. También los balayage vainilla y los reflejos miel.

Cabe destacar que los expertos recomiendan no solo tener en cuenta los gustos, sino también las recomendaciones de los profesionales. En cualquier caso, evitar siempre negros muy intensos y rubios excesivamente apagados.

Los tonos que más se recomiendan para rejuvenecer son los que aportan luz y movimiento al rostro. Los reflejos naturales, balayage o babylights en tonos miel, caramelo, beige o chocolate suave que ayudan a dar frescura y suavizar las facciones.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el color ideal depende del tono de piel, los ojos y el estilo de cada persona. Las pieles cálidas suelen favorecerse con tonos dorados, caramelo o miel, y las frías con beige, neutros o cenizas suaves. Lo más importante es buscar un resultado natural y luminoso.

Lo último a tener en cuenta es el cuidado para mantener los castaños avellana/rubios cálidos, al ser tonalidades medias, hay que evitar que se aclaren u oxiden y para ello es importante una rutina de hidratación que mantenga las cutículas cerradas.

Se debe optar por productos específicos para cabellos teñidos y fórmulas libres de sulfatos para prolongar la duración del color y mantener el cabello sano.