5 sets de colores de Rumi, Zoey y Mira para quienes aman Kpop Demon Hunters

El fenómeno de la película Kpop Demon Hunters ha cautivado a los fans de la música y la animación no solo por sus ritmos pegajosos, sino por su vibrante identidad visual y sus colores.

El trío protagonista del grupo HUNTR/X, conformado por Rumi, Zoey y Mira, destaca por tener guardarropas complejos, transformaciones increíbles y paletas cromáticas muy cuidadas que reflejan su personalidad y sus poderes místicos.

Si quieres recrear sus looks en tus outfits, proyectos de diseño, nail art o maquillaje, aquí te presentamos 5 sets de colores oficiales e inspirados en las cazadoras para llevar el fanatismo al siguiente nivel.

¡Se acabaron los mitos! ¿Es necesario el juego previo antes de la relación sexual?

5 sets de colores para quienes aman a las Kpop Demon Hunters

El Set clásico de las protagonistas

Este es el trío de color básico que define la esencia individual de cada una de las integrantes sobre el escenario en sus materiales promocionales: morado, azul turquesa y rosa intenso.

Sets de colores de Rumi, Zoey y Mira para quienes aman Kpop Demon Hunters|Pinterest

Set de transformación neón

Inspirado en el momento exacto en el que las chicas activan sus poderes y cantan para repeler a las fuerzas oscuras. Magenta neón, morado brillante, destellos dorados y negro de fondo. Da una vibra para cuando buscas un maquillaje nocturno de alto impacto o una combinación de streetwear cibernético.

Set dualidad humano-demonio

Este set juega con el contraste entre la vida ordinaria de las idols y los tonos oscuros de los demonios rivales, como los Saja Boys. Negro mate, magenta profundo, lila pastel y blanco puro.

Inspírate en las Guerreras Kpop Para nuevos colores de uñas o maquillaje|Pinterest

Ser Golden Outfits

Inspirado en los vestuarios especiales de gala y conciertos premium que lucen las integrantes de HUNTR/X en sus videos musicales. Oro brillante, champaña, lila suave y azul cielo. Una combinación sofisticada y luminosa.

Inspírate en los colores de las Guerreras Kpop para formar tus outfits|Pinterest

Set pastel Y2K

La paleta del día a día cuando las chicas descansan en Seúl o ensayan sus complejas coreografías antes de salir a salvar al mundo. Rosa algodón de azúcar, lavanda translúcido, azul pastel y blanco crema. Con una vibra tierna, minimalista y muy apegada a las tendencias actuales de la moda urbana coreana.

