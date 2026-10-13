5 sets de colores de Rumi, Zoey y Mira para quienes aman Kpop Demon Hunters
¡Lleva el estilo de tus idols favoritas a tu clóset o maquillaje! Inspírate con estos 5 sets de colores de Rumi, Zoey y Mira de las Kpop Demon Hunters
El fenómeno de la película Kpop Demon Hunters ha cautivado a los fans de la música y la animación no solo por sus ritmos pegajosos, sino por su vibrante identidad visual y sus colores.
El trío protagonista del grupo HUNTR/X, conformado por Rumi, Zoey y Mira, destaca por tener guardarropas complejos, transformaciones increíbles y paletas cromáticas muy cuidadas que reflejan su personalidad y sus poderes místicos.
Si quieres recrear sus looks en tus outfits, proyectos de diseño, nail art o maquillaje, aquí te presentamos 5 sets de colores oficiales e inspirados en las cazadoras para llevar el fanatismo al siguiente nivel.
¡Se acabaron los mitos! ¿Es necesario el juego previo antes de la relación sexual?
5 sets de colores para quienes aman a las Kpop Demon Hunters
- El Set clásico de las protagonistas
Este es el trío de color básico que define la esencia individual de cada una de las integrantes sobre el escenario en sus materiales promocionales: morado, azul turquesa y rosa intenso.
- Set de transformación neón
Inspirado en el momento exacto en el que las chicas activan sus poderes y cantan para repeler a las fuerzas oscuras. Magenta neón, morado brillante, destellos dorados y negro de fondo. Da una vibra para cuando buscas un maquillaje nocturno de alto impacto o una combinación de streetwear cibernético.
- Set dualidad humano-demonio
Este set juega con el contraste entre la vida ordinaria de las idols y los tonos oscuros de los demonios rivales, como los Saja Boys. Negro mate, magenta profundo, lila pastel y blanco puro.
- Ser Golden Outfits
Inspirado en los vestuarios especiales de gala y conciertos premium que lucen las integrantes de HUNTR/X en sus videos musicales. Oro brillante, champaña, lila suave y azul cielo. Una combinación sofisticada y luminosa.
- Set pastel Y2K
La paleta del día a día cuando las chicas descansan en Seúl o ensayan sus complejas coreografías antes de salir a salvar al mundo. Rosa algodón de azúcar, lavanda translúcido, azul pastel y blanco crema. Con una vibra tierna, minimalista y muy apegada a las tendencias actuales de la moda urbana coreana.