La manicura es una de las técnicas más populares del último tiempo, y que es importante en la vida de muchas mujeres, teniendo en cuenta que les permitirá poder embellecer sus manos utilizando determinados productos y así que puedan resaltar mucho más con los esmaltes y productos utilizados. También, algunas mujeres eligen diseños para ocultar algunas imperfecciones, como las manchas en las manos, y es por este motivo, es que las manicuristas expertas revelaron cuáles son los tres diseños que disimulan estas manchas.

Más allá de las uñas en sí, las manos cumplen un rol clave en la elección de un diseño de manicura, y es que uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan muchas mujeres es la aparición de manchas en la piel y que se puede ver reflejado; por lo que buscarán la manera de ocultarlas o de que pasen desapercibidas y una de esas formas es con un buen diseño de uñas.

Por qué aparecen las manchas en las manos

Las manchas en las manos aparecen principalmente por el daño acumulado en la radiación solar a lo largo del tiempo, lo que estimulará a las células productoras de pigmento a trabajar de una manera irregular. Por eso, es que lo que recomiendan los expertos es poder elegir tres diseños de manicura que ayudarán a ocultar estas manchas y la clave está en evitar los tonos que se confundan demasiado con la piel. Por eso, te dejaremos cuáles son esos tres tonos que podrás elegir.

3 tonos para disimular las manchas en las manos

Rosa lechoso: se caracteriza por ser un tono que aporta luminosidad y naturalidad; con un acabado ligeramente translúcido que aportará frescura a las uñas y crea un contraste suave con la piel y las manos. Además, favorecerá su acabado brillante.

Rojo cereza: es un clásico que aporta intensidad sin perder sofisticación; su profundidad creará un contraste definido con la piel y convierte las uñas en el punto de atención en las manos. Podrás elegir entre una opción más fría