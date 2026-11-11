Los 5 refranes que debes enseñarle a tu hijo en noviembre: ideal para entretenerlos en invierno

El hecho que los niños aprendan es fundamental, y es que les permitirá ir incorporando algunos conceptos básicos que pueden implementar cuando sean más grandes y en donde incluso podrán saber de muchos aspectos. Una de las mejores formas que los más pequeños aprendan entreteniéndose es mediante los refranes, por lo que hay cinco dichos que debes enseñarle en noviembre y que no se aburran en el invierno.

Por si muchos no lo saben, los refranes son dichos populares y anónimos que suelen transmitir enseñanzas, valores, consejos y reflexiones morales de generación en generación, y en el cual cada uno tendrá una explicación. A su vez, muchos padres eligen transmitírselas a sus hijos y que sirva como enseñanza para la vida.

Porqué es importante el refrán para los niños

Por otro lado, los refranes son muy importantes para los más pequeños, ya que permitirá el desarrollo del lenguaje y la memoria al tratarse de frases cortas o rimadas; estimulan el pensamiento, entre otros. En este caso, como llega el frío y el invierno, una buena forma de entretener a los más chicos es mediante estos cinco refranes donde aprenderán varios aspectos, y por eso, te compartimos los cinco refranes que debes decirle.

5 refranes para decirle a tu hijo en noviembre