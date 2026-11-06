El auge del trabajo remoto ha transformado la dinámica laboral, pero también ha impuesto un gran reto: delimitar la vida profesional de la perona dentro del mismo hogar.

Trabajar sobre la mesa del comedor o la cama puede afectar la postura y reducir la capacidad de enfoque.

La neuroarquitectura y la psicología del espacio demuestran que el entorno físico sí influye directamente en los procesos cognitivos.

Un espacio desordenado satura el sistema visual y eleva los niveles de cortisol, mientras que un rincón bien planificado optimiza la claridad mental, disminuye la fatiga y permite ideas innovadoras.

Así debes organizar tu espacio de trabajo para aumentar la productividad

En primer lugar, aplica la regla del minimalismo visual, despejando la superficie y manteniendo sobre el escritorio solo las herramientas que usas diario.

Un espacio de trabajo saturado genera “ruido visual”, lo que obliga al cerebro a gastar energía extra intentando ignorar las distracciones ambientales.

Cómo organizar tu espacio de trabajo en casa para mejorar la productividad y la creatividad Cómo organizar tu espacio de trabajo en casa para mejorar la productividad y la creatividad

También puedes organizar tu espacio en tres zonas según la frecuencia de uso. La zona primaria mantiene a tu alcance tu computadora, el teclado y el mouse, además de otras cosas que uses constantemente.

La zona secundaria es donde extiendes el brazo y alcanzas objetos que usas un par de veces al día, como una agenda, o clabes.

Y la zona terciaria es la que está fuera del escritorio, como los archivadores, la papelería y cualquier cosa que solo uses de forma ocasional.

¿Cómo la ergonomía y la psicología ambiental aumentan o disminuyen la productividad?

Es imposible ser creativo o productivo si experimentas dolor físico. Ajusta tu entorno con reglas básicas como poner el borde superior de la pantalla de tu computadora a la altura de tus ojos.

Tu silla debe dar soporte a la curva lumbar y tus pies deben apoyarse firmemente en el suelo. Prioriza una iluminación con luz natural colocándote de lado a la ventana. Y complementa con una lámpara de escritorio de luz neutra.

Cómo organizar tu espacio de trabajo en casa para mejorar la productividad y la creatividad Cómo organizar tu espacio de trabajo en casa para mejorar la productividad y la creatividad (Olya Kobruseva)

Por otro lado, la psicología nos dice que la creatividad florece en espacios que estimulan los sentidos, usa colores amarillos o naranjas mezclados con azul y verde, para darte concentración y energía.

Añade plantas de interior para mejorar la calidad del aire y la fatiga mental, también puedes mantener a la vista dos o tres objetos que te inspiren fuertemente.