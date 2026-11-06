Errores comunes de iluminación en la sala que hacen que tu hogar se vea más pequeño

Cuando tenemos una sala, la iluminación que usemos se puede convertir en nuestro aliado o enemigo, ya que algunas características se encargaran de hacerlo ver más pequeño visualmente, siendo algo contraproducente para ciertas casas.

Para que ya no te pase, te detallaremos cuales son los errores comunes que debes evitar, al evitarlos lograrás tener una apariencia más amplia de tu estancia de forma sencilla. Considera todos los tips que te vamos a dar para tu hogar.

¿Qué hace que tu sala se vea más pequeña?

Hay errores comunes en la iluminación que podemos estar cometiendo, los cuales debemos evitar, de lo contrario hará que la sala de tu hogar se vea más pequeña. Para que tengas cuidado, evita hacer los siguientes puntos:

Un solo punto de luz: Tal vez no parezca la gran cosa, pero esto solamente generará que el espacio se vea más pequeño por las diversas sombras que hace, así que siempre opta por combinar 3 fuentes de luz, puede ser una lámpara de piso, una lateral y la de techo.

Luz fría: Las luces de tonos fríos se encargará de endurecer ciertos espacios, haciendo que se sientan fríos y que ciertos rincones sean más visibles al ojo humano. Mejor cambia los que tengas una sensación de calidez.

No aplicar superficies reflejantes: Los espejos se pueden convertir en tu aliado al hacer el efecto visual de amplitud, al no usarlo fácilmente se delimitan los espacios.

Detener la luz natural: El uso de cortinas muy gruesas o muebles altos que no dejan entrar luz natural, va a impedir que se generé esa sensación de amplitud.

Usa luz plana y no en capas: Mejor opta por aquella iluminación con diferentes alturas y tipos de luz.

¿Qué otros factores favorecen a que tu sala se vea más pequeña?

Aunque la iluminación es un factor importante para que la sala se vea más pequeña o grande, no es lo único, ya que los muebles o los colores que usemos en las paredes se encargará de perjudicar visualmente el aspecto de tus habitaciones. Considera no caer en los siguientes errores comunes de tu hogar: