Para no verte mal: 10 modelos de vestidos para ponerte en una boda si eres la invitada

Si te invitaron a una boda y no sabes cómo debes ir vestida , no eres la única. Esta duda es muy común, ya que existen reglas de etiqueta que toda invitada debe considerar. Por eso, si no quieres verte mal ni desentonar, aquí te compartimos 10 ideas de modelos de vestidos que puedes usar de forma segura y acertada.

Cómo debes ir vestida cuando te invitan a una boda: estas son las reglas de etiqueta

Para elegir el vestido adecuado si eres invitada a una boda, es importante tomar en cuenta aspectos como el horario, la temporada del año y, por supuesto, el tipo de etiqueta que indiquen los novios que contraerán nupcias.

Ideas para vestidos para boda como invitada.|(ESPECIAL/PINTEREST)

De acuerdo con el portal especializado en ceremonias matrimoniales Bodas, el color del vestido debe elegirse según el horario en el que se llevará a cabo el evento. El truco está en optar por tonos claros y suaves para ceremonias de día, mientras que los colores oscuros, intensos o metalizados funcionan mejor para bodas nocturnas.

El lugar donde se realice la celebración también es clave, ya que el vestido puede armonizar con el entorno y la ambientación. No es lo mismo una boda en la playa que una en un salón elegante o en una hacienda.

Ideas de vestidos para boda.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Por ejemplo, si la boda es en horario diurno, puedes apostar por vestidos cortos, midi o con caídas asimétricas, en telas ligeras y frescas. En cambio, si la ceremonia es de noche, los vestidos largos, confeccionados en tafetán, crepé o satén, así como los diseños con bordados, transparencias o discretos toques de pedrería, son una excelente opción.

Ideas para vestidos para bodas de noche.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Ideas de vestidos para boda elegantes.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Ahora bien, el contexto de la boda también marca la pauta. Según Vogue, estas son algunas reglas básicas según el lugar:

Si la ceremonia es en el campo , lo ideal es un vestido largo y fluido, con estampados florales o tonos pastel.

, lo ideal es un vestido largo y fluido, con estampados florales o tonos pastel. Si la boda es en la playa o en un destino tropical , opta por vestidos ligeros, de telas vaporosas, colores vivos o neutros, e incluso diseños estilo resort inspirados en el Caribe.

, opta por vestidos ligeros, de telas vaporosas, colores vivos o neutros, e incluso diseños estilo inspirados en el Caribe. Para bodas en jardines , funcionan muy bien los vestidos midi, con cortes románticos y telas suaves como la gasa.

, funcionan muy bien los vestidos midi, con cortes románticos y telas suaves como la gasa. Si el evento es en un salón elegante u hotel , los vestidos largos y estructurados, en tonos sobrios o joya, son la elección más segura.

, los vestidos largos y estructurados, en tonos sobrios o joya, son la elección más segura. En bodas civiles o íntimas, puedes arriesgar un poco más con diseños modernos, colores vibrantes o siluetas minimalistas.

Ideas para vestidos de boda para invitadas.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Puedes buscar algunos ejemplos que podrían inspirarte y que puedes encontrar en la red social Pinterest. No olvides que hay un montón de diseños y posibilidades.