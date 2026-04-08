5 diseños de uñas tipo almendra para eventos formales de esta primavera; estas tendencias son ideales para mujeres de más de 45 años

Oficialmente la primavera ha llegado para quedarse… O al menos por poco más de dos meses, por lo que ya hemos comenzado a ver algunos de los diseños de uñas que estarán marcando la temporada, misma que es caracterizada por sus colores vibrantes, aunque podría chocar con la moda de 2026 de apostar por colores más suaves.

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Si hay un diseño que sin duda va a la perfección para los eventos formales es el estilo de almendra, el cuál es asociado a la sutileza e incluso sofisticación, por lo que si tienes alguna fiesta o reunión importante no deberías dudar en explorar esta alternativa con nuestras siguientes opciones.

Diseños de uñas tipo almendra ideales para eventos esta primavera 2026:

¿Está de moda el estilo de almendra para las uñas este 2026?

Además de estar a la moda en este año y época, el estilo de almendra es uno de los diseños considerados como atemporal, por lo que además es ideal para lucir en cualquier momento de año (aunque en estos meses más), pues con el paso del tiempo mujeres de todas las edades y estilos experimentan con este tipo de uñas.

Es un diseño que se ha ganado la popularidad de ser versátil, tanto elegante, por lo que estilizará completamente tus manos y es ideal para cualquier tipo de eventos.