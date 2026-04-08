5 diseños de uñas tipo almendra para eventos formales de esta primavera; estas tendencias son ideales para mujeres de más de 45 años
Estos son los diseños de uñas que no puedes pasar por alto esta primavera 2026 con los que tus manos lucirán sofisticadas y elegantes.
Oficialmente la primavera ha llegado para quedarse… O al menos por poco más de dos meses, por lo que ya hemos comenzado a ver algunos de los diseños de uñas que estarán marcando la temporada, misma que es caracterizada por sus colores vibrantes, aunque podría chocar con la moda de 2026 de apostar por colores más suaves.
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Si hay un diseño que sin duda va a la perfección para los eventos formales es el estilo de almendra, el cuál es asociado a la sutileza e incluso sofisticación, por lo que si tienes alguna fiesta o reunión importante no deberías dudar en explorar esta alternativa con nuestras siguientes opciones.
Diseños de uñas tipo almendra ideales para eventos esta primavera 2026:
- Amarillo mantequilla: Este tono suave y cremoso es uno de los colores que se está robando las miradas en el mejor de los sentidos, pues ofrece un look fresco, casual y a la vez discreto.
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- Minimalista cromático: Llevar una base traslúcida con acabados cromáticos discretos que reflejen la luz te dará un estilo completamente elegante así como cálido, un par de elementos que predominan en esta temporada.
- Micro french: Este es uno de los estilos que nunca fallan, aunque las skinny tips han evolucionado con líneas muy delgadas y para la primavera lo ideal es llevar tonos pastel o metálicos que lucirán a la perfección en cualquier evento social.
@gelcare For those who can’t live without a micro french, we’ve got exactly what you need! A micro french with our GELCARE velvet range colours 🤭🪩🦪🎄🛷 #gel #gelnails #holidaynails #christmas #nails #nailart #CapCut ♬ son original - GELCARE®
- Arte floral minimalista: Para el 2026 los diseños con flores pequeñas y delicadas sobre bases nude o lila milky están siendo la sensación, por lo que seguramente los harás lucir en eventos esta primavera.
- Lujo silencioso: Este acabado se distingue porque predomina el beige milky y marfil, además de contar con un efecto de brillo gracias al gel, el cuál lucirá sofisticado y novedoso.
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¿Está de moda el estilo de almendra para las uñas este 2026?
Además de estar a la moda en este año y época, el estilo de almendra es uno de los diseños considerados como atemporal, por lo que además es ideal para lucir en cualquier momento de año (aunque en estos meses más), pues con el paso del tiempo mujeres de todas las edades y estilos experimentan con este tipo de uñas.
Es un diseño que se ha ganado la popularidad de ser versátil, tanto elegante, por lo que estilizará completamente tus manos y es ideal para cualquier tipo de eventos.