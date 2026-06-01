Estos son los lugares más comunes en casa donde los alacranes hacen su nido

Los alacranes son insectos que suelen aparecer en ciertos hogares, una visita inesperada que nadie desea encontrar, por lo que es fundamental conocer cuáles son los lugares más comunes en casa donde suelen hacer su nido.

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Para que lo puedas sacar de tu vivienda, te detallaremos estos espacios, logrando eliminarlos completamente, evitando que algunos de los habitantes de tu casa puedan dominar los espacios.

¿Cómo saber dónde hay nido de alacranes?

La realidad es que los alacranes suelen esconderse en diversos puntos de la casa, por lo que debemos tener cuidado al respecto. Los espacios que suelen escoger son aquellos que tengan humedad, sean oscuros y tengan una superficie de contacto. Dentro de los lugares más comunes donde pueden hacer nido, se encuentran los siguientes:

Entre los muebles pegados a las paredes.

En los tapetes.

Huecos oscuros que unen dos superficies.

Debajo de los gabinetes.

Atrás de la lavadora.

En el interior de zapatos, ropa de cama en el suelo, bolsas, toallas en la esquina.

Grietas y huecos.

Escombros

Detrás del baño o lavaderos.

En los jardines, en especial si tenemos macetas, muchas plantas o escombros.

Por las tardes no los veremos, pero durante las noches, mientras estés durmiendo, ellos suelen salir a cazar. A diferencia de otros insectos, ellos no colocan huevos en su nido; al contrario, expulsan a sus crías vivas, las cuales viajan en la espalda del bicho.

¿Qué hacer si me pica un alacrán?

Considerando todo lo anterior, es importante sacudir constantemente nuestras cosas, además de sellar las grietas que haya y eliminar todos los escombros que haya para que los alacranes no se escondan en los lugares más comunes de la casa, evitando una picadura.

Si tú o alguien de tu familia recibió la picadura del insecto, no caigas en pánico, coloca una compresa fría en la zona y acude directamente al hospital para aplicar el antídoto. No intentes sacar el veneno con la boca o aplicar soluciones caseras; siempre acude a un centro médico.