¿Cómo es la ‘manicura ucraniana’? Para lucir unas manos jóvenes y domina los salones de belleza

En el mundo de las uñas, hay todo tipo de servicios de manicura, donde cada una de ellas tiene una finalidad distinta con diversas técnicas. Recientemente, ha nacido la famosa ‘manicura ucraniana’, la cual está obteniendo mayor relevancia en los salones de belleza por su efecto.

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Para que puedas lucir unas manos jóvenes, te vamos a explicar en qué consiste y sus beneficios para que lo puedas disfrutar. No te pierdas los detalles.

¿Qué es la manicura ucraniana?

La ‘manicura ucraniana’ se ha destacado por ser un servicio donde la precisión extrema es fundamental, por lo que la distingue de las demás opciones que ofrecen los salones de belleza, además de ser una técnica seca. El primer paso que se hace es la limpieza de la base de la uña, combinando el uso de tijeras de cutícula y lima eléctrica, con la finalidad de lograr una exfoliación suave y la eliminación de piel muerta.

Se menciona que al no sumergir las manos en agua tibia, se logra evitar un astillado o daño a la uña, obteniendo un acabado uniforme, logrando que en la aplicación de esmalte pueda hacerse lo más cerca a la cutícula, extendiendo su vida.

En el tratamiento no es obligatorio el uso de esmalte, por lo que puede ser una gran alternativa para las embarazadas o para quienes desean darle una pausa al uso de geles. Aunque también es una gran opción para quienes desean aplicar color a sus uñas, con el que logran lucir unas manos jóvenes.

¿Cuánto dura una manicura ucraniana?

Se estima que la ‘manicura ucraniana’, con o sin gel, puede tener una duración mayor a las 3 semanas, permitiendo lucir un esmalte perfecto y con una piel tersa. Por lo que se convierte en una gran opción para aquellos que no tienen mucho tiempo para ir a los salones de belleza. Otras personas que pueden usar dicho servicio se destacan las siguientes:

Personas activas que hacen uso de sus manos constantemente.

Con piel sensible o fina.

Hombres que desean mejorar la apariencia de sus manos.

Clientes que se preocupan por su higiene.

Quienes buscan uñas saludables.