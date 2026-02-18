Diseño de uñas: Conoce la diferencia entre la manicura rusa y la manicura normal

El diseño de uñas se ha convertido en uno de los aspectos más importantes en cuanto a la belleza física se refiere, al menos, en los últimos años tanto en hombres como en mujeres por igual. Dicho lo anterior, existen diferencias notorias entre la manicura rusa y la manicura normal, mismas que conocerás a continuación.

La técnica del diseño de uñas ha logrado ganarse el corazón de millones de personas gracias a la estética con la que se presenta tanto en las uñas de las manos como en los pies mediante el uso de colores y estilos sin igual. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son las diferencias entre la manicura rusa y la manicura normal?

Diseño de uñas: Estas son las diferencias entre la manicura rusa y la normal

Lo primero a tener en cuenta es que la manicura rusa está alejada de la tradición de un enfoque meticuloso dado que no se emplea agua, lo cual evita que la uña se hinche. A su vez, este tipo de manicura permite trabajar sobre la estructura real mediante herramientas que tratan la cutícula con más detalle que el método convencional.

La manicura normal en el diseño de uñas, por su parte, se basa en una técnica del uso de agua con herramientas básicas, por lo que es un toque mucho más tradicional y clásico en relación a la manicura rusa. En esta, la cutícula no se corta agresivamente, sino que más bien se trabaja mediante una precisión más controlada.

En otras palabras, este tipo de manicura destaca mucho más pro su elegancia y por la precisión que ostenta en relación a la manicura rusa, la cual necesita una base más detallada. Por tal motivo, esta técnica requiere una cantidad menos elevada de dinero, aunque lo anterior no sugiere que la rusa sea excesivamente costosa.

¿Por qué la manicura rusa se ha ganado el respeto de las personas?

Esta técnica en el diseño de uñas ha logrado un respeto importante entre los clientes y los profesionales por igual debido a sus ventajas, entre las que destaca la prolongación en la duración del esmalte, la mejora de la salud de la uña natural y, por supuesto, el acabado mucho más limpio en relacuón a la manicura tradicional.