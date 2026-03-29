5 manicuras que rejuvenecen a mujeres mayores de 50

La manicura tiene la característica de poder adaptarse a todas las edades y estilos. En este caso te traemos las mejores opciones para que las mujeres mayores de 50 años se vean más jóvenes.

En las mujeres mayores, las uñas se pueden debilitar más fácilmente. Ante esto es que se debe optar por las uñas cuidadas y saludables. Ante esto es que se deben usar fortalecedores específicos que nos garanticen su vitalidad y belleza.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas?

El rosa pastel triunfará esta primavera 2026

El rosa suave es pura elegancia y además uno de los colores de esta temporada de primavera-verano 2026. Este es un tono que combina con todo en cuanto a vestuarios y maquillaje. Puede ser pastel o recargado.

Súmate al nail art y en tonos tierra

La manicura en tonos tierra es ideal para quienes buscan diseños más creativos en sus manos. Elige tendencia como las flores o los lunares. Lo puedes lucir en una uña o alternándolo con diseños lisos.

Rejuvenece tus manos con una manicura soap nails

Las uñas de jabón son tan refinadas y minimalistas que suavizan la mano consiguiendo un efecto muy delicado. Las soap nails presentan un aspecto limpio, jugoso y brillante capaz de atenuar posibles manchas en la piel. Requieren poco mantenimiento porque el color base que se utiliza para conseguir esta manicura camufla perfectamente el crecimiento de la uña.

Uñas en marrón chocolate

En un momento en el que el marrón chocolate es el gran sustituto del color negro, es una elección perfecta si te gusta lucir un pintauñas oscuro. Eso sí, quedará mejor en mujeres con piel cálida.

Quítate años con un color atrevido

Uno de los colores de moda es el verde wasabi. Se debe llevar de una forma muy elegante que quedará fenomenal en las mujeres a partir de los 50: en la delgada línea de su manicura francesa. Es una forma sutil y sofisticada de incorporar un color vibrante a las uñas de forma chic.