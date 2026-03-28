10 diseños de uñas coreanas aesthetic y lindas

Para esta temporada se está utilizando mucho los diseños de uñas coreanas porque tienen una gran estética y lucen por demás elegantes. Es por esto que en los salones se están replicando mucho.

Las uñas coreanas se distinguen por su enfoque en la salud natural, el uso de texturas traslúcidas y detalles en relieve que crean un estilo "tierno" y sofisticado. Aquí tienes 10 diseños de tendencia para este año.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas coreanas?

Blush Nails (Efecto Rubor)

Este diseño imita el aspecto de las mejillas sonrojadas. Se aplica una base clara y un toque de color rosa o durazno difuminado solo en el centro de la uña.

Jelly Nails (Efecto Gelatina)

Utilizan esmaltes con acabado traslúcido y brillante que parecen dulces. Es la base perfecta para otros estilos como el degradado "syrup".

Syrup Nails (Degradado Jarabe)

Un degradado muy suave que se logra aplicando varias capas finas de color desde la punta hacia la base, creando una transición fluida y vidriada.

Diseños con Relieve 3D (Clear 3D Art)

Se añaden figuras transparentes hechas con gel sólido, como gotas de agua, líneas abstractas o lazos, dándole una dimensión moderna y aesthetic.

Uñas con Dijes y Charms Kawaii

Decoraciones en 3D como ositos, corazones, flores (como la camelia) o incluso personajes como Hello Kitty, pegados sobre una base minimalista.

Aurora o Holographic Nails

Utilizan polvos que reflejan la luz en tonos tornasol, imitando los colores de una aurora boreal. Son muy populares por su brillo futurista pero delicado.

Minimalist Flowers (Flores de un trazo)

Pequeñas margaritas o tulipanes pintados de forma sencilla, a menudo combinados con bases color nude o pastel para un look natural.

French Tip Moderno

Una variación de la manicura francesa que usa líneas muy finas (micro-french) o puntas de colores vibrantes y neón sobre bases claras.

Cat Eye (Ojo de Gato)

Esmalte magnético que crea una línea de luz brillante que se mueve con la uña. En Corea se usa mucho en tonos pasteles para que se vea más suave.

Uñas con Brillos y Pedrería (Bling Nails)

Incrustaciones de pequeños cristales, perlas o estrellas sobre una base transparente, ideal para eventos especiales o un estilo "princess core".