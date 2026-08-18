Las tendencias de interiores han cambiado. Si bien la cubierta del escusado y el juego de tapete ya no son utilizados y llegan a ser anticuados en este 2026, hay personas que optan por este tipo de objetos para complementar el diseño del espacio sin la necesidad de comprar objetos caros o realizar remodelaciones. Es por ello que solo necesitarás estambre para tejer a crochet las manualidades, como estas 2 ideas para reciclar latas con decoupage para darle una segunda vida.

Para armar un conjunto se deben seguir ciertos pasos. El primero de ellos es definir o sacar las medidas del sanitario, elegir un hilo que soporte lavados constantes y hacer una muestra de tensión antes de comenzar a hacer las piezas, con el objetivo de que el resultado sea mejor de lo imaginado, como lo son estas 4 ideas de macetas colgantes con botellas y latas que ya no usas.

Así puedes crear la cubierta del escusado

Antes de poner manos a la obra, hay que medir el ancho y largo de la tapa, además de comprobar la distancia entre las bisagras. Para ello se requiere de una base ovalada. Después de alcanzar el ancho necesario, las vueltas pueden continuar sin aumentos hasta cubrir la longitud completa.

Manualidades DIY: cómo tejer tu propia cubierta del escusado y juego de tapete a crochet para el baño|IA

Así puedes crear el tapete a crochet

Para iniciar el tapete, se puede elaborar una cadena. La cantidad exacta de cadenas dependerá del grosor del estambre, del gancho y de la tensión de cada persona, por eso recomienda hacer primero una muestra.

El diseño lo puedes personalizar con franjas, bloques o una combinación acorde con la funda o cubierta del escusado. Una vez terminado, se puede lavar con agua tibia en ciclo delicado y secarse a baja temperatura. Aunque es preciso mencionar que el algodón se puede encoger.

Para hacer la cubierta del escusado y juego de tapete a crochet se utiliza hilo grueso para alfombras, un gancho de 5 milímetros y puntos como cadena, punto alto, medio punto alto y punto bajo.