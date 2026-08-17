Manualidades de crochet: aprende desde cero con estos tutoriales gratuitos de la artista Alessandra Cesarato
Se trata de 9 cursos sencillos para aprender crochet desde cero y comenzar a desarrollar nuevas habilidades. Mira cómo puedes hacerlos a partir de hoy
¿Quieres aprender a hacer manualidades de crochet para crear amigurumis, decoraciones y peluches? Aunque en redes sociales como TikTok, YouTube o Pinterest dicen que es fácil, la realidad es que se necesitan conocimientos básicos de tejido y mucha paciencia. Afortunadamente, existen tutoriales gratuitos que puedes encontrar en internet, como el de la artista Alessandra Cesarato.
En la plataforma de Domestika, la artista compartió un paso a paso para aprender a tejer crochet, con trucos y consejos para conseguir hermosos resultados. Se trata de 9 cursos sencillos para aprender crochet desde cero y comenzar a desarrollar nuevas habilidades.
De acuerdo con la planeación de estudios de este curso gratis, quienes estén interesados aprenderán a leer patrones de ganchillo, crear puntadas y hacer diferentes técnicas propias del crochet. “Sin importar si estás empezando o si eres un as del ganchillo en busca de técnicas para ahorrar tiempo, estos tutoriales te ayudarán a desarrollar tus habilidades”, dice.
Lo más sorprendente es que, aunque es la artista Alessandra Cesarato quien recomienda y comparte este curso, hay otros expertos en tejido crochet detrás de las lecciones, como Estefa González, profesora de crochet; Alicia Recio, experta en tejido; y Marcelo Javier Cortés, especialista en amigurumis, entre otros.
Así, una vez que practiques y domines las técnicas básicas, puedes comenzar a crear ideas sencillas de crochet para tus hijos o para decorar tu casa. Desde amigurumis hasta pequeños adornos tejidos, existen muchas opciones para poner en práctica lo aprendido.
4 Ideas de manualidades crochet para decorar la casa
- Maceteros colgantes de crochet. Puedes tejer una especie de red o canasta para sostener macetas pequeñas. Son ideales para aprovechar las paredes, ventanas o rincones y darle un toque artesanal a la decoración.
- Posavasos de crochet. Teje pequeños diseños circulares, cuadrados o con formas de flores. Además de proteger las superficies, pueden aportar color y textura a la mesa. Puedes combinar varios colores para crear un juego decorativo.
- Fundas para cojines. Una funda tejida con crochet puede transformar por completo un cojín sencillo. Los diseños con flores, figuras geométricas o puntos calados funcionan muy bien para darle personalidad al sofá o la cama.
- Canastas organizadoras de crochet. Puedes crear canastas de diferentes tamaños para guardar mantas, controles, juguetes o accesorios. Además de decorar, ayudan a mantener la casa ordenada y pueden hacerse en tonos neutros para conseguir un estilo más elegante.