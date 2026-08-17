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Manualidades de crochet: aprende desde cero con estos tutoriales gratuitos de la artista Alessandra Cesarato

Se trata de 9 cursos sencillos para aprender crochet desde cero y comenzar a desarrollar nuevas habilidades. Mira cómo puedes hacerlos a partir de hoy

Manualidades crochet
El curso de manualidades de crochet lo puedes hacer desde tu casa.|(Domestika)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

¿Quieres aprender a hacer manualidades de crochet para crear amigurumis, decoraciones y peluches? Aunque en redes sociales como TikTok, YouTube o Pinterest dicen que es fácil, la realidad es que se necesitan conocimientos básicos de tejido y mucha paciencia. Afortunadamente, existen tutoriales gratuitos que puedes encontrar en internet, como el de la artista Alessandra Cesarato.

En la plataforma de Domestika, la artista compartió un paso a paso para aprender a tejer crochet, con trucos y consejos para conseguir hermosos resultados. Se trata de 9 cursos sencillos para aprender crochet desde cero y comenzar a desarrollar nuevas habilidades.

De acuerdo con la planeación de estudios de este curso gratis, quienes estén interesados aprenderán a leer patrones de ganchillo, crear puntadas y hacer diferentes técnicas propias del crochet. “Sin importar si estás empezando o si eres un as del ganchillo en busca de técnicas para ahorrar tiempo, estos tutoriales te ayudarán a desarrollar tus habilidades”, dice.

Lo más sorprendente es que, aunque es la artista Alessandra Cesarato quien recomienda y comparte este curso, hay otros expertos en tejido crochet detrás de las lecciones, como Estefa González, profesora de crochet; Alicia Recio, experta en tejido; y Marcelo Javier Cortés, especialista en amigurumis, entre otros.

Así, una vez que practiques y domines las técnicas básicas, puedes comenzar a crear ideas sencillas de crochet para tus hijos o para decorar tu casa. Desde amigurumis hasta pequeños adornos tejidos, existen muchas opciones para poner en práctica lo aprendido.

4 Ideas de manualidades crochet para decorar la casa

  1. Maceteros colgantes de crochet. Puedes tejer una especie de red o canasta para sostener macetas pequeñas. Son ideales para aprovechar las paredes, ventanas o rincones y darle un toque artesanal a la decoración.
    crochet trapos para cocina
    Ideas de trapos de cocina crochet.|Pinterest
  2. Posavasos de crochet. Teje pequeños diseños circulares, cuadrados o con formas de flores. Además de proteger las superficies, pueden aportar color y textura a la mesa. Puedes combinar varios colores para crear un juego decorativo.
  3. Fundas para cojines. Una funda tejida con crochet puede transformar por completo un cojín sencillo. Los diseños con flores, figuras geométricas o puntos calados funcionan muy bien para darle personalidad al sofá o la cama.
  4. Canastas organizadoras de crochet. Puedes crear canastas de diferentes tamaños para guardar mantas, controles, juguetes o accesorios. Además de decorar, ayudan a mantener la casa ordenada y pueden hacerse en tonos neutros para conseguir un estilo más elegante.
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