Manualidades de crochet: aprende desde cero con estos tutoriales gratuitos de la artista Alessandra Cesarato

¿Quieres aprender a hacer manualidades de crochet para crear amigurumis, decoraciones y peluches? Aunque en redes sociales como TikTok, YouTube o Pinterest dicen que es fácil, la realidad es que se necesitan conocimientos básicos de tejido y mucha paciencia . Afortunadamente, existen tutoriales gratuitos que puedes encontrar en internet, como el de la artista Alessandra Cesarato.

En la plataforma de Domestika, la artista compartió un paso a paso para aprender a tejer crochet , con trucos y consejos para conseguir hermosos resultados. Se trata de 9 cursos sencillos para aprender crochet desde cero y comenzar a desarrollar nuevas habilidades.

De acuerdo con la planeación de estudios de este curso gratis , quienes estén interesados aprenderán a leer patrones de ganchillo, crear puntadas y hacer diferentes técnicas propias del crochet. “Sin importar si estás empezando o si eres un as del ganchillo en busca de técnicas para ahorrar tiempo, estos tutoriales te ayudarán a desarrollar tus habilidades”, dice.

Lo más sorprendente es que, aunque es la artista Alessandra Cesarato quien recomienda y comparte este curso, hay otros expertos en tejido crochet detrás de las lecciones, como Estefa González, profesora de crochet; Alicia Recio, experta en tejido; y Marcelo Javier Cortés, especialista en amigurumis, entre otros.

Así, una vez que practiques y domines las técnicas básicas, puedes comenzar a crear ideas sencillas de crochet para tus hijos o para decorar tu casa. Desde amigurumis hasta pequeños adornos tejidos, existen muchas opciones para poner en práctica lo aprendido.

4 Ideas de manualidades crochet para decorar la casa