El smokey eye es el rey indiscutible de los looks de noche; sin embargo, las técnicas tradicionales cargadas de sombras oscuras compactas, polvos traslúcidos en exceso y capas densas suelen jugar en contra.

Con el paso de las horas, es común que el producto se acumule en los pliegues, haciendo que los párpados, especialmente los encapotados o maduros, luzcan cansados, pesados o texturizados.

La versión moderna, conocida como smokey glam, reinventa este clásico apostando por la ligereza, el juego de texturas cremosas y los puntos de luz estratégicos. El objetivo es un degradado fluido y satinado que aporte profundidad y misterio sin restar juventud.

Así consigues un smokey glam moderno sin párpados pesados

Para evitar que las sombras adquieran un aspecto seco o agrietado, la clave no está en el maquillaje, sino en el lienzo.

Antes de aplicar cualquier color, prepara la zona con un contorno de ojos ligero. Los productos que contienen cafeína son ideales, ya que ayudan a desinflamar los párpados.

Cómo lograr un maquillaje Smokey Glam moderno sin que los párpados luzcan pesados o acartonados Cómo lograr un maquillaje Smokey Glam moderno sin que los párpados luzcan pesados o acartonados

Evita usar correctores demasiado densos o secos como base de sombras. Prefiere una prebase de ojos de textura fina y difumínala perfectamente.

Para lograr esa transición perfecta que parece humo en la piel, los maquilladores profesionales aplican tres reglas fundamentales:

Reemplaza el polvo por bases cremosas

En lugar de iniciar directamente con sombra negra en polvo, utiliza un lápiz de ojos cremoso de larga duración o una sombra en barra en tonos marrón oscuro, bronce o gris topo.

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Difuminado ascendente y hacia la sien

Para abrir la mirada y simular un efecto lifting, el degradado de color debe seguir una dirección ascendente. Usa un tono de transición justo en la cuenca del ojo y difumínalo extendiéndolo ligeramente hacia la cola de la ceja.

Puntos de luz glam de nueva generación

El toque de glamour moderno se logra con sombras satinadas o pigmentos prensados micro-iluminados, evitando las texturas de glitter grueso que marcan la textura de la piel. Coloca un punto de luz en el centro del párpado móvil empleando la yema del dedo y añade un toque de iluminador en el lagrimal para abrir y refrescar la mirada.