Las maquilladoras profesionales lo revelan: el truco definitivo para que tu mirada resalte mucho más

En el mundo del maquillaje nos podemos encontrar con una gran cantidad de trucos que son ideales para rejuvenecer, potenciar las facciones u obtener mayor definición. En este caso te vamos a presentar el truco para que tu mirada resalte de la mejor manera.

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La técnica en cuestión recibe el nombre de eyemaxxingl. Según Cristina G. Nuevo, maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin, basta con buscar «un tono capaz de crear contraste con el iris y hacer que algunos de sus matices destaquen mucho más».

«Los colores situados en zonas opuestas generan contraste entre ellos y eso hace que visualmente parezcan más intensos. Aplicado al maquillaje significa buscar aquellos tonos que ayuden a destacar el color natural del iris».

¿Cómo es esta técnica de maquillaje?

La maquilladora manifiesta que para los ojos azules se deben aplicar los tonos cálidos como lo son el bronce, cobre, terracota o melocotón. Esta es una buena opción ya que genera un contraste bastante interesante.

Para los ojos verdes se deben aplicar los ciruelas, malvas, rosas profundos o burdeos serán tu mejor aliado. En cuanto a los ojos marrones, la libertad es absoluta: «Los dorados, cobres y bronces potencian sus matices cálidos, mientras que un azul oscuro o un verde esmeralda pueden crear un contraste mucho más evidente».

En cuanto a la técnica del eyemaxxing tienes que tener en cuenta que es muy fácil de aplicar debido a que solo vas a necesitar aplicar un producto. Utilizar un lápiz de ojos aplicado al ras de las pestañas, una sombra ligeramente difuminada en la esquina exterior o incluso un pequeño punto de color.

Lo importante en este caso es colocar el tono cerca del iris para generar ese contraste y ser fiel a ti misma. La base de esta técnica es la libertad si bien la teoría del color es el punto de partida pues se debe tener en cuenta el rostro completo, el tono de piel y, sobre todo, sentirse cómoda con el resultado.