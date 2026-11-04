Los maquilladores coinciden: la técnica correcta para abrir y realzar la mirada para disimular los ojos caídos

El maquillaje puede ser muy beneficioso si se aplica de manera correcta, pero también puede ser tu propio enemigo si fallas en la aplicación. Es por esto que si tienes los ojos caídos, te vamos a contar cómo aplicar la técnica correcta para abrir y realizar la mirada.

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Los ojos caídos necesitan de una correcta elección de colores y la dirección del difuminado son claves. Cabe destacar que el efecto de ojos caídos se da cuando el párpado superior desciende y cubre parte del ojo. Si bien el maquillaje no modifica esa condición, pero puede crear una ilusión visual que aporte definición y levante la expresión.

¿Cómo maquillar los ojos caídos?

Es importante que se comience trabajando con el color en el ojo abierto y mirando al frente. Al hacer el difuminado se debe avanzar en diagonal hacia la sien, con movimientos ascendentes; llevar la sombra hacia abajo puede acentuar la caída y hacer que la expresión parezca más apagada.

Ten en cuenta que una sombra de tono oscuro en la esquina externa y la llevas sutilmente hacia arriba, da profundidad y ayuda a estilizar el ojo. Se puede combinar con un tono medio para marcar una cuenca visual y otro más claro para iluminar. Al usar dos otres colores en transición brindan dimensión.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con sombra nude mate para unificar la piel|Canva

En cuanto a la línea de las pestañas puedes aplicar una sombra oscura a ras de las pestañas bien integrada. Si quieres usar el delineador puede ser fino y apenas tener una elevación en el extremo. Un toque de color bajo las pestañas inferiores también sirve, siempre que quede suave.

Los detalles no deben pasar desapercibidos por lo que puedes agregar un punto de iluminador en el lagrimal y un acabado luminoso bajo el arco de la ceja para dar frescura. También debes rizar las pestañas para despejar el ojo. Las cejas, enmarcan el rostro por lo que es necesario mantenerlas definidas y con forma ligeramente ascendente.