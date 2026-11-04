Maquilladora profesional: “Para tener unas cejas definidas, pon el lápiz verticalmente y haz esto”

La forma de las cejas juega un papel crucial en el rostro, pues se encarga de enmarcar la mirada y tiene impacto directamente en las facciones. Y aunque existen diferentes técnicas para estilizarlas, una que nunca falla es cuando están bien definidas para que favorezcan a la imagen. Lo mejor de todo, es que no se necesita ser experto para conseguir buenos resultados, sino que se puede hacer muy fácil en casa con los consejos de maquillistas profesionales.

De acuerdo con el portal especializado de Sisley Paris, el truco para definir las cejas en pocos pasos, consiste simplemente en tener un lápiz del tono adecuado y saberlo mover para trazos exactos. Esto hará que el inicio de los vellos esté claro y que el arco se resalte para cumplir con la función de darle protagonismo a los ojos.

"Coloca el lápiz de cejas verticalmente contra la parte exterior de la fosa nasal, de modo que toque el ángulo interno del ojo. La parte del lápiz que llega hasta la ceja, será el punto de partida de la línea. A continuación, mueve la parte superior del lápiz hacia el ángulo extremo del ojo, manteniendo el otro extremo pegado a la fosa nasal: aquí debería terminar la línea de las cejas", explica este tutorial para cejas maquilladas con lápiz.

La clave para enmarcar la mirada, son las cejas y el lápiz ayuda a definirlas|Canva

¿Cómo elegir el lápiz de cejas? 3 tips para que queden bien definidas y naturales

Considera la textura del lápiz . Dependiendo de qué tan pobladas estén tus cejas, podrás seleccionar el mejor producto para que se vean definidas . Si tienes poco vello, las fórmulas cremosas facilitan el relleno o si tienes abundante, las puntas finas ayudan a trazos ligeros.



. Dependiendo de . Si tienes poco vello, las fórmulas cremosas facilitan el relleno o si tienes abundante, las puntas finas ayudan a trazos ligeros. Usa un tono similar al de tu pelo . Si no quieres que tus cejas se vean muy marcadas y rompan la armonía del maquillaje, tienes que elegir un color que se parezca al de tu cabellera . Según un artículo de Vogue US , no tiene que ser idéntico, sino que sirva para crear contraste: rubios con un par de tonos más oscuros, negros con uno o dos tonos más suaves y pelirrojas con un tono que aporte equilibrio con la piel.



. Si . Según un artículo de , no tiene que ser idéntico, sino que sirva para crear contraste: rubios con un par de tonos más oscuros, negros con uno o dos tonos más suaves y pelirrojas con un tono que aporte equilibrio con la piel. Elige productos compatibles con tu piel. Tal como lo harías con la base o con el rubor, al momento de buscar el mejor lápiz para cejas definidas, tienes que pensar qué necesidades tiene tu tipo de piel. Para pieles grasas, sirven los de larga duración o para pieles secas los de textura tipo pomada podrían ser la mejor opción.