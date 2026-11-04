Experto en maquillaje: “Para pintar las cejas, elige un lápiz 2 tonos más claro que tu pelo para una mirada más joven”

Las cejas enmarcan el rostro y tienen un peso decisivo en la expresión diaria, pero con el paso del tiempo o la aparición de las primeras canas, el maquillaje que antes funcionaba puede volverse demasiado rígido. Mantener la frescura del rostro sin recargar los rasgos exige adaptar las técnicas tradicionales a las nuevas necesidades de la piel y el cabello.

Lejos de buscar un acabado artificial o intentar tapar cada detalle con productos oscuros, la clave está en sintonizar con la naturalidad. La reconocida maquilladora Raquel Linde revela un truco infalible y sutil que transforma por completo la mirada, logrando un efecto rejuvenecedor inmediato con un simple cambio de tono.

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¿Cómo pintar las cejas, según la maquillista Raquel Linde?

Según la maquilladora Raquel Linde, la clave para un acabado natural y rejuvenecedor está en la elección del tono y la técnica. La especialista advierte: “Lo más importante es no intentar taparlas con productos demasiado oscuros o densos”. En su lugar, propone los siguientes pasos para lograr la armonía del rostro:

Elegir el tono adecuado: Seleccionar un lápiz hasta dos tonos más claro que el cabello. Se recomiendan matices fríos, como el topo, castaños suaves o marrones neutros, evitando pigmentos demasiado cálidos o rojizos. Trazos finos e imitación del vello: Utilizar un lápiz de punta fina para dibujar pequeños trazos únicamente en las zonas menos pobladas. Esto previene el efecto de "bloque uniforme" y respeta la forma natural. Peinar y definir: Peinar los pelos previamente para identificar dónde falta densidad antes de aplicar cualquier producto. Uso de geles con color: Aplicar una pequeña cantidad de gel para disimular canas y mantener el vello fijado, difuminando los bordes para evitar cortes visibles.

¿Cuáles son los efectos del exceso de depilado de cejas?

El exceso de depilación en las cejas genera daños acumulativos en la estructura del vello y la piel circundante. La extracción constante con pinzas o cera debilita la matriz folicular, lo que puede provocar alopecia traccional y la pérdida permanente de densidad en zonas clave. Además, romper el ciclo natural de crecimiento deja huecos despoblados que alteran el marco del rostro y dificultan su diseño natural. A nivel cutáneo, la tracción repetida en una piel sensible favorece la irritación crónica y acelera la pérdida de elasticidad en la zona del párpado, comprometiendo la firmeza y frescura de la mirada a largo plazo.

