Cómo aplicar el rubor terracota para definir el rostro y rejuvenecer la mirada

Para aplicar el rubor terracota y definir el rostro, coloca el color en la parte alta de los pómulos y difumínalo en diagonal hacia las sienes, con movimientos suaves y ascendentes. Esta ubicación crea un efecto óptico de elevación, aporta calidez a la piel y ayuda a que la mirada parezca más despejada.

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El terracota, una combinación de matices rojizos, anaranjados y marrones, es una alternativa a los rosas tradicionales cuando se busca un maquillaje cálido y sofisticado. El secreto está en utilizar poca cantidad y evitar concentrar el pigmento en el centro de las mejillas.

Su versatilidad permite usarlo tanto en looks naturales como en propuestas más intensas, aunque el resultado depende del tono de piel, la textura del producto y la forma del rostro. Esta es la manera de aplicarlo.

¿Dónde aplicar el rubor terracota para definir los pómulos?

La ubicación del rubor puede modificar visualmente las proporciones del rostro. Para lograr una apariencia más elevada, conviene trabajar el color desde la parte externa de las mejillas hacia arriba, sin llevarlo demasiado cerca de la nariz.



Localiza la parte alta del pómulo: coloca el producto ligeramente por encima de la zona más prominente de la mejilla. Difumina hacia las sienes: lleva el color en diagonal y hacia el exterior para crear una sensación visual de elevación. Evita una línea marcada: integra los bordes con una brocha limpia o una esponja para que el pigmento se funda con la piel. Modera la intensidad: comienza con una capa fina y añade más color solo si es necesario.

La maquilladora profesional Violette Serrat, fundadora de Violette FR y reconocida por su enfoque de maquillaje expresivo y natural, suele mostrar cómo el color puede realzar los rasgos sin ocultarlos. Esta mirada creativa resulta útil para trabajar el rubor como un recurso de dimensión, en lugar de aplicarlo únicamente como un toque de color.

¿Cómo usar el rubor terracota para iluminar la mirada?

El tono terracota puede aportar calidez alrededor de los ojos cuando se combina con un maquillaje equilibrado. Para conseguirlo, puedes coordinar el rubor con sombras beige, bronce suave o marrón cálido, y mantener el delineado fino. Ten en cuenta estos consejos:



Elige la textura adecuada: los rubores en crema o líquidos suelen integrarse bien con la piel y ofrecen un acabado fresco; los productos en polvo permiten controlar mejor el brillo.

los rubores en crema o líquidos suelen integrarse bien con la piel y ofrecen un acabado fresco; los productos en polvo permiten controlar mejor el brillo. Combina los tonos: los terracotas suaves pueden armonizar con sombras cálidas y máscara marrón.

los terracotas suaves pueden armonizar con sombras cálidas y máscara marrón. Evita recargar el contorno inferior: mantener esa zona más limpia ayuda a que la mirada se vea despejada.

mantener esa zona más limpia ayuda a que la mirada se vea despejada. Difumina siempre: un acabado integrado resulta más natural que un bloque de color.

Este color de rubor puede crear una ilusión óptica de mayor definición y frescura. La clave está en aplicar el producto de manera ascendente, respetar la forma natural de los pómulos y elegir una intensidad que acompañe el tono de piel.