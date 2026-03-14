Mechas Purple Chocolate: Qué son y cómo llevar la tendencia que supera al balayage

Las tendencias en coloración capilar evolucionan constantemente y en 2026 las mechas Purple Chocolate están captando la atención de muchas personas. Este estilo combina tonos chocolate profundos con reflejos violetas sutiles, creando un efecto sofisticado que aporta dimensión y brillo al cabello.

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En los últimos años, el balayage dominó los salones de belleza por su acabado natural y degradado. Pero las mechas Purple Chocolate se posicionan como una alternativa moderna con un giro más audaz. El resultado es un color multidimensional que funciona especialmente bien en cabellos oscuros o castaños.

¿Qué son las mechas Purple Chocolate y por qué son tendencia en 2026?

Las mechas Purple Chocolate combinan una base de tonos marrones cálidos con matices violetas o ciruela que se integran de forma suave en el cabello. El objetivo no es crear un contraste demasiado evidente, sino generar un juego de luces que se perciba especialmente bajo la luz natural.

La colorista profesional Rita Hazan, reconocida por su trabajo con celebridades, ha explicado en diversas entrevistas que las tonalidades violetas pueden aportar profundidad y brillo al cabello oscuro, además de neutralizar ciertos reflejos indeseados.

A diferencia de otras técnicas de coloración más marcadas, las Purple Chocolate se aplican con un degradado sutil que recuerda al balayage. Pero el uso estratégico de tonos violetas aporta un resultado más moderno y sofisticado. Este tipo de coloración resulta favorecedor para muchos tonos de piel.

¿Cómo llevar las mechas Purple Chocolate según expertos?

Los estilistas coinciden en que esta tendencia funciona especialmente bien en cabellos castaños o morenos, ya que la base oscura permite que los reflejos violetas se integren de manera natural. Para conseguir el efecto adecuado, recomiendan trabajar con tonos chocolate como base y aplicar el violeta en medios y puntas.

También es importante mantener el color con productos específicos para cabello teñido. Así es como este look se puede llevar con el paso del tiempo, si se utilizan shampoos sin sulfatos y tratamientos nutritivos que ayuden a conservar la intensidad del tono.