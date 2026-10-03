5 mejores disfraces de madre e hijo para lucir en Halloween

Halloween está muy cerca por lo que es momento de pensar en los disfraces alusivos. Si tienes un hijo pues es el momento ideal para ir combinados a pedir dulces en esta fecha.

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Aquí te vamos a contar sobre los mejores disfraces de madres e hijos para lucir en esta oportunidad y que puedan guardar los mejores recuerdos. Este 31 de octubre puede ser muy especial.

¿Cuáles son los mejores disfraces de mamá e hijo?

Mamá vampira y pequeño vampiro

En este caso mamás puede lucir un vestido negro o bordó, agregar capas, guantes y maquillaje oscuro. El pequeño puede llevar una camisa blanca chaleco o saco negro, pantalón oscuro y una pequeña capa. Complementen con colmillos, maquillaje pálido y detalles en rojo.

Mamá bruja y pequeño aprendiz de magia

Aquí tenemos una alternativa muy divertida en la que mamá puede usar un vestido negro, sombrero puntiagudo, botas y maquillaje oscuro. El niño puede llevar una túnica, capa o sombrero más pequeño y un accesorio que represente una varita mágica.

Como complementos pueden llevar una poción, un libro de hechizos y la bolsa de dulces en forma de caldero.

Superheroína y superhéroe

Mamá e hijo puedes ser los superhéroes de este Halloween. Para ello no es necesario que luzcan iguales o del mismo personaje, sino que pueden lucir con el que más prefieran.

También pueden crear sus propios personajes utilizando capas, antifaces, botas y una camiseta con una insignia diseñada por ellos.

Fantasma elegante y pequeño fantasma

Esta es una de las opciones más económicas en la que mamá puede utilizar un vestido blanco, maquillaje pálido y accesorios. El niño se vería bien con una capa o túnica blanca con detalles plateado.

Otra posibilidad es transformar prendas blancas que ya tengan en casa y agregarles ojos, cadenas, estrellas o pequeños murciélagos.

Mamá zombie y pequeño zombie

Por último, tenemos esta idea con la que pueden aterrorizar a todos. Utilicen prendas viejas y lo combinan con maquillaje grisáceo, ojeras y pequeñas manchas que simulen suciedad.

Mamá puede llevar un vestido o traje deteriorado, mientras que el niño puede usar pantalón, camisa o uniforme con el mismo efecto.