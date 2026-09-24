5 disfraces de Minecraft fáciles para Halloween

Si buscas un look creativo, divertido y con un éxito garantizado tanto para niños como para adultos, entonces debes checar estas ideas de los diferentes disfraces de Minecraft que puedes usar en Halloween.

Lo mejor de esta temática es que no requiere de materiales costosos ni de habilidades avanzadas de costura; al basarse en formas geométricas y bloques, es el proyecto perfecto para los amantes del diseño casero y el reciclaje inteligente.

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Los 5 mejores disfraces de Minecraft para Halloween

Armar un atuendo del videojuego más vendido de la historia te permite lucir un disfraz icónico utilizando elementos que probablemente ya tienes en tu hogar, como cajas de carón viejas y pinturas de colores.

Desde los personajes principales que todos reconocen al instante hasta las criaturas más temidas del juego, las opciones son tan versátiles que se adaptan a cualquier edad y presupuesto.

El clásico Steve con bloque de cartón

El protagonista del juego es el disfraz más sencillo y reconocible. Solo necesitas una caja de cartón cuadrada para la cabeza; píntala con cuadrículas simulando los ojos y el cabello pixelado o imprime una plantilla de la cara de Steve y pégala sobre ella.

Las mejores ideas de disfraces de Minecraft para Halloween|Pinterest

Enderman con bloques negros y ojos morados

Si prefieres un look un poco más oscuro y misterioso para la noche de Halloween, el Enderman es perfecto. Vistete completamente con ropa negra y añade una caja de cartón pintada de negro sobre tu cabeza.

Cerdito rosa

Necesitas ropa rosa y una caja de cartón pequeña para la cabeza. Dibuja la nariz tridimensional pegando una caja de medicamentos pequeña al frente y píntala con los pixeles característicos.

Disfraz de cerdo para Halloween|Pinterest

Zombie de Minecraft

Utiliza prendas que ya no uses. Pinta tu rostro con maquillaje verde en tonos cuadrados o ponte una máscara de cartón. Hazle algunos cortes ligeros a los bordes de las mangas de tu ropa para darle un aspecto descuidado, como en el juego.

Creeper verde

Busca dos cajas de cartón para cubrir tu rostro y torso. Pinta las piezas usando diferentes tonalidades de verde y negro en forma de mosaico para lograr el efecto pixeleado. No olvides recortar los rectángulos de los ojos en la máscara para poder ver con total comodidad durante la noche de brujas.

