La iluminación tenue y los reflejos cristalinos son claves para crear una atmósfera y memorable durante las celebraciones de diciembre. Apostar por centros de mesa navideños con velas flotantes es una de las opciones más elegantes y atemporales para vestir el comedor, ya que combina la transparencia del vidrio y el agua con la calidez del fuego sin saturar visualmente el espacio.

A diferencia de los arreglos florales voluminosos que suelen bloquear la vista entre los comensales, los recipientes con agua permiten jugar con distintas alturas y elementos sumergidos, logrando una estética de gala con muy pocos materiales.

5 centros de mesa navideños con velas flotantes para una cena elegante

Cilindros de cristal a distintas alturas con arándonos y ramas de pino

Selecciona tres o cuatro floreros cilíndricos de vidrio transparente en diferentes alturas y coloca en el fondo pequeñas ramas de pino fresco o cedro junto con un puñado de arándanos rojos naturales.

5 centros de mesa navideños con velas flotantes para una cena elegante 5 centros de mesa navideños con velas flotantes para una cena elegante

Cuenco ancho de vidrio blancas, eucalipto y destellos dorados

Utiliza una ensaladera o fuente de cristal transparente y acomoda en el fondo hojas de eucalipto plateado y algunas flores blancas sumergidas.

Copas de cristal de distintos tamaños alineadas como camino luminoso

Alinea entre cinco y siete copas de vino o agua de distintos modelos y alturas por todo el centro de mesa. Introduce dentro de cada copa una ramita de romero y unas cuantas perlas blancas de fantasía en el fondo.

5 centros de mesa navideños con velas flotantes para una cena elegante 5 centros de mesa navideños con velas flotantes para una cena elegante

Frascos bajos estilo apothecary con rodajas de naranja y anís estrella

Coloca rodajas finas de naranja fresca o deshidratada, astillas de canela y estrellas de anís en el fondo de varios recipientes de virio bajos y anchos.

Bandeja de espejo con velas flotantes y esferas metálicas

Coloca un espejo circular o rectangular en el centro del comedor y dispón encima tres copas o jarrones transparentes con agua, hojas de acebo y velas flotantes blancas.

Para que tus centros de mesa con velas flotantes luzcan impecables debes usar agua filtrada o purificada, además de encender las velas 15 minutos antes de la cena y mantener siempre una distancia prudente entre las llamas y las ramas secas o servilletas de tela.